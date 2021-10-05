قصة كفاح ونجاح عالمي.. مستقبل وطن يكرم الشيخ محمود الشحات أنور

كرم حزب مستقبل وطن، القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات أنور، الأيقونة القرآنية المصرية الذي سطر قصة كفاح ونجاح عالمي ليس لأنه مجرد قارئ عادي لكنه شخص ملهم للشباب.

وافتتح القارئ العالمي محمود الشحات أنور، حفل دوري حزب مستقبل وطن، بآيات من الذِكر الحِكيم، وهذا لم يحدث في تاريخ هذا الحفل في سنواته السابقة، الأمر الذي تفاعل معه الحضور بخشوع للاستماع إلى صوت الشيخ محمود الشحات، الملقب بدولة التلاوة الحديثة، وأشهر قراء العالم الإسلامي الذي ينشر رسالة الإسلام السمحة بصوته العذب.

ورحب الحاضرون بتكريم القارئ العالمي محمود الشحات أنور، بالتصفيق الحاد، الذي يؤكد حبهم وتقديرهم لصوته وأخلاقه القرآنية التي ورثها من أبيه الشيخ الشحات أنور.

تكريم الشيخ محمود الشحات أنور

أثناء تلاوة الشيخ محمود الشحات أنور