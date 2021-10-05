بمناسبة نصر أكتوبر.. أحمد موسى يبدأ حلقته بتحية الرئيس الراحل السادات

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر.

وأضاف "موسى"، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، «48 عاما على انتصار مصر.. كل التحية إلى القوات المسلحة، وروح الرئيس البطل محمد أنور السادات»، مشيرا الى أن هناك كتبا كثيرة ناقشت نصر أكتوبر، وعلى رأسها كتاب السيد أحمد أبو الغيط «شاهد على الحرب والسلام».



وأوضح الإعلامي، أن السادات اتخذ قرار الحرب رغم الضغوط الشديدة التي كانت عليه وقتها.



وأشار إلى أن كتاب “أبو الغيط” نقل الموقف الرسمي قبل حرب أكتوبر بين الرئيس السادات وقادة القوات المسلحة.