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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة

السيسي يضـع أكاليل الزهـور على قبر الجندي المجهـول والزعيمين السادات وعبد الناصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت القناة الأولى فيديو تغطية خاصة لـ الرئيس السيسي وهو يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وعلى قبر الجندي المجهول.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، كما وضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات وقرائه الفاتحة على روحه ومصافحة عددا من أفراد أسرته.

وانتقل الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ووضع الرئيس إكليلا من الزهور على قبره وقرائه الفاتحة على روحه .

كما ترأس الرئيس السيسي أجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما قدم الرئيس التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 48 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، مع مناقشة عددا من الملفات وأنشطة ومهام القوات المسلحة.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار بترقية اللواء اركان حرب محمد حجازي عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة الفريق.

الذكرى 48 على انتصارات حرب أكتوبر

تحتفي الدولة المصرية بالذكرى 48 على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة لعام 1973، واسترداد بقعة غالية من تراب هذا الوطن، حيث تسابق رموز المؤسسة الدينية الإسلامية على تقديم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة، مؤكدين على أن تلك الانتصارات ستظل تاريخًا للتعبير عن العزة والكرامة.

الرئيس السيسي النصب التذكارى شهداء القوات المسلحة الجندي المجهول أنور السادات جمال عبد الناصر

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