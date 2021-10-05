عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السبب شمعة.. حريق يلتهم عشرات المنازل بإحدى جزر هندوراس

هندوراس
هندوراس

أعلنت وكالة الدفاع المدني في هندوراس  أن شمعة كانت سببا في اندلاع حريق بجزيرة قبالة سواحل البلاد، أسفر عن تدمير 136 منزلا وإلحاق أضرار جسيمة بها.


كما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية أن حوالى 600 أسرة تضررت جراء الحريق الذي نشب في أرخبيل جواناجا يوم السبت الماضي.


وأصيب عدة أشخاص بضيق تنفس نتيجة استنشاق الدخان، وبحروق أيضا، في الجزيرة التي لا توجد بها إدارة إطفاء.


ويقع الأرخبيل على بعد نحو 70 كيلومترا قبالة ساحل هندوراس.


ويعيش معظم السكان، البالغ عددهم إجمالا 5000 نسمة، في جزيرة ال كايو التي تضم وزارة الصحة ومكاتب إدارية وعددا من البنوك والمتاجر.


وغادر المئات الجزيرة باستخدام القوارب هربا من الحريق.

حريق الجزيرة وزارة الصحة الدفاع المدني دخان تاج دفاع

موضوعات متعلقة

مهمة فضائية إماراتية لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات

بعد شلل الكتروني شبه تام وخسائر عالمية ضخمة.. عودة فيسبوك وواتساب للحياة من جديد

عمره 250 مليون سنة.. العثور على حيوان منقرض يمتلك 400 عين

قيمتها 15 ألف دولار.. امرأة تعثر على ماسة نادرة بالصدفة

طلاب يطورون سيارة نقل كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية

نصائح للستات باستغلال الموقف.. خسائر البلوجرز في مصر بعد عطل السوشيال ميديا

أحدهما من أصل لبناني.. فوز الأمريكيين ديفيد جوليوس وأرديم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب 2021

شلل إلكتروني.. سيجنال ينضم لقائمة أعطال فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي حول العالم

ترشيحاتنا

أحمد موسى: أنور السادات اتخذ قرار حرب أكتوبر رغم قوة إسرائيل

عبر القناة بذراع واحدة|المجند إسماعيل جاب الله: فتحنا الثغرات بالساتر الترابي تحت القصف

تزامنا مع إجازة 6 أكتوبر ..5 حالات يستحق فيها الموظف إجازة بأجر كامل

مصدر بـ حماس: التوصل لاتفاق مع مصر بشأن التهدئة مع إسرائيل

تعديل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا

بطرق بسيطة.. أبرز مشكلات هواتف آيفون iPhone 13 الجديدة وكيفية حلها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

شاكر يكشف حقيقة رفع أسعار الكهرباء

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

قد اللعبة.. ظهور أغرب سيارة في شوارع السعودية| فيديو

فيديو

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع قبرص خلال أيام

المزيد

ساحة رأي

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ