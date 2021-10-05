أحمد موسى: القوات المسلحة المصرية حاليا من أقوى جيوش العالم

قال الإعلامي أحمد موسى إن القوات المسلحة المصرية حاليا من أقوى جيوش العالم والمقاتل المصري هو صاحب انتصار حرب أكتوبر.



وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القوات المسلحة المصرية حافظت على كل تقدم حققته في حرب أكتوبر ولن تفرط في أي شبر من أرضها.



وأوضح أحمد موسى أن كل التنمية من وإلى سيناء هدفها سهولة الحركة والتعمير فلن ولم تكون سيناء مصدر تهديد والتنمية مستمرة وأن القوات المسلحة لن تسمح بإختراق الأمن القومي وتهديد الشعب المصري.



وأكد أن القوات المسلحة دحرت الإرهاب في سيناء ودائما مستعدة وجاهزة وتنفذ تدريبات على أعلى مستوى ولدينا تنوع في مصادر الأسلحة.



في ذكرى أكتوبر.. أحمد موسى: الأمين العام أحمد أبو الغيط شاهد على الحرب



علق الإعلامي أحمد موسى، على الذكرى الـ48 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر لعام 1973، قائلًا: الأمين العام أحمد أبو الغيط شاهد على الحرب، والرئيس محمد السادات اجتمع بالوزراء في منزله بالجيزة قبل الحرب بـ 6 أيام، وخططوا للحرب.

وخلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع الآن عبر فضائية صدى البلد، تابع موسى: هذا الاجتماع كان أهم وأخطر اجتماع في تاريخ مصر.

وقرأ موسى، جزءا من كتاب "شاهد على الحرب والسلام"، للأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي روى خلاله تفاصيل الاجتماع المذكور قائلا: السادات أكد في الاجتماع أنه لم يواجه رئيس مصري ما نعيشه خلال 7 آلاف عام، مشيرا إلى أن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة.

وتابع أبو الغيط في كتابه: الرئيس السادات كان يدرك التفوق الإسرائيلي وموقف أمريكا من مصر.