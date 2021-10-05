التعليم العالي: الجامعات مستمرة في التطعيم بعد بدء الدراسة

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدينا أكثر من مسار في الاستعداد بالجامعات للعام الدراسي الجديد، أولا الجداول الدراسية فقد وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعودة الجداول بشكل طبيعي مثل الحضور وجها لوجه.

وأشار إلى أن المسار الثاني وهو التطعيم فنحن مستمرون فيه بقوة للطلاب الجدد من خلال مستشفيات الطلاب، بينما الطلاب القدامى وأعضاء هيئة التدريس من خلال نقاط التطعيم داخل الجامعات.

وأوضح أنه حاليا يتم إنهاء إجراءات الطلاب الجدد من تطعيم، كما أن الجامعات مستمرة بعد بدء الدراسة في التطعيم، حيث تسعى الدولة إلى البدء في عام دراسي آمن بالنسبة لكل أطراف المنظومة.

وأضاف أن نقاط التطعيم حصيلتها 260 نقطة طبية داخل الجامعات والمعاهد، وقد تم حصر الأعداد سواء طلاب أو أساتذة وإداريين، وجار التواصل مع وزارة الصحة لتوفير اللقاحات بالمعاهد، وكل منظومة تعمل على قدم وساق للاستعداد قبل بداية الدراسة.

وفيما يخص عودة الدراسة اونلاين أو تأجيل الدراسة، فقد أكد "عبد الغفار": "لابد ألا نسبق الأحداث، فالأمر يتعلق بالدولة بكل أجهزتها، فهو قرار مؤسسي وفقا لمعطيات الواقع، والأمان الحقيقي في أننا نلتزم بالإجراءات والتطعيم بالنسبة لمنظومة التعليم العالي فهي تمتلك مجتمعا واعيا، يلتزم بالإجراءات والتوعية والتطعيم مما يعطينا فرصة لعام دراسي آمن".

وكان قد شدد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على سرعة تنفيذ الجامعات لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، وأكد الوزير على سرعة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول مسئولية الجامعات في تطعيم منتسبيها.

ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجامعات والمعاهد وتجهيز كافة اللوجستيات اللازمة التي تضمن سلاسة التنفيذ، وسرعة تطعيم كافة عناصر منظومة الجامعات والمعاهد، كما وجه بتقديم السادة رؤساء الجامعات تقرير إحصائي أسبوعي للوزارة بما يتم في هذا الشأن.

واتصالًا بذلك، استمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس وإداريين وعاملين وطلاب، ووافق المجلس على الخطة التنفيذية التفصيلية في هذا الشأن مع التوجيه برفع استعداد وجاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مستجدات تخص فيروس كورونا، كما وجه الوزير بتشكيل لجنة بعضوية رؤساء الجامعات من ذوي خلفية طبية مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للإشراف على منظومة التطعيم الشامل لعناصر منظومة التعليم بالجامعات الحكومية.