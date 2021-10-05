هنادي مهنا: أحمد خالد صالح أفضل شخص على كوكب الأرض

أعربت الفنانة هنادي مهنا عن سعادتها بنجاح حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا".

وأكدت هنادي مهنا من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضره المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة الحدث، أن الزواج شيء جيد وليس مخيفا، مشيرة إلى أن علاقتها الزوجية ليس له علاقة بأحداث المسلسل، وأن زوجها الفنان أحمد خالد صالح أفضل شخص على كوكب الأرض.

وأضافت هنادي مهنا أن السيناريو هو الذي جذبها لخوض تلك البطولة، لأن هذه المشاكل هي التي تواجه الشباب حديثي الزواج خلال تلك الأيام، والدراما المصرية لأول مرة ترصد تلك المشاكل بالتفاصيل.

وتابعت هنادي، أن خط الدراما التي تقدمه الفنانة هاجر أحمد مهم أيضاً لأنه يرصد أن مشاكل الزواج لا تفرق بين طبقات المجتمع المختلفة.

وعندما سألها مقدم البرنامج عن تصدرها تريندات مواقع التواصل بعد عرض المسلسل، قالت: "سعيدة جداً برد فعل الجمهور ولم أتوقع أن اتصدر التريند بهذا الشكل".

وقدمت هنادي الشكر لمخرجة المسلسل ياسمين أحمد كامل، موضحة أنها هي من توقعت هذا النجاح، وطالبت الجمهور بالدعاء للفنانة هاجر أحمد بالشفاء.