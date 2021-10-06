الصحة: اللى هيسجل هياخد لقاح كورونا خلال 24 ساعة

كشفت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، أنه فور خروج شحنة لقاح " فايزر " من الاختبارات المعملية سيتم تلقيح الطلاب من سن 18 عامًا والنزول بالأعمار تدريجياً لطلبة الثانوية العامة ".



وأضافت خلال حوارها ببرنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة أون اي، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك لقاحين هما سينوفاك وفايزر تأكدت مامومنيتهما في الأبحاث تجاه صغار السن لكن تبقى العوامل والسيناريوهات تحت البحث وفقاً لعدة عوامل خلال الشهر الحالي ".

وتابعت أن " هناك سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الطلاب بمختلف الاعمار من جهة الأمراض المزمنة وعوامل الخطورة والمراحل العمرية لطلبة الثانوي العام وغيرهم حيث يتم دراسة تجارب الدول الاخرى في هذا الإطار وسيتم التقليح بناء على تلك السيناريوهات ومراعاة لتوفر الشحنات قائلة : " صحيح مابقاش عندنا قائمة إنتظار للقاحات ولا نقص في المعروض واللقاحات موجودة الحمد لله لكن نحن نهتم بالأساس بتلقيح الفئات الأولى بتلقيه و المعرضة لعوامل الخطورة اكبر من كبار السن ولازالت هناك نسبة منهم لم يحصلوا على اللقاح ".



ووجهت مناشدة لهذه الفئة قائلة : ياجماعة الي هيسجل النهاردة هيجيلوا رسالة خلال 24 ساعة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ، أن هناك نحو 19 مليون مصري تلقوا جرعات اللقاح ما بين الاولى والثانية".