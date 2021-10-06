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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ جامعي: لايوجد ما يعيب إدراج مسيرة محمد صلاح في المقررات الدراسية|فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

 علق الدكتور زين عبد الهادي أستاذ علم المعلومات جامعة حلوان، على دعوات إدراج مسيرة محمد صلاح الاحترافية لتدريسها في المناهج الدراسية .

 

وأضاف زين عبد الهادي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن": "عملت مشروع اًمنذ 15 سنة عن تطوير المقررات الدراسية في مدارس أوروبا وتحدثت عن ضرورة خلط الفنون والثقافة والآداب والرياضة في كل المقررات العلمية".

 

وتابع زين عبد الهادي: "الأدب والفن والرياضة لا تنفصل عن العلم مطلقًا،  مضيفًا: "المقررات الدراسية تعتبر خط الدفاع الأول  أمام الإرهاب والتطرف".

 

وأكمل زين عبد الهادي: "محمد صلاح نموذج لملايين المصريين الذين بدأوا من  إرادة عظيمة كي يحقق موهبته ومحمد صلاح يضرب نموذجاً عظيمًا في الإرادة ، ولا يوجد ما يعيب إضافة مسيرة محمد صلاح في المقررات الدراسية".

 

وأشار إلى أن المشروع الكلثومي نسبة إلى كوكب الشرق، ومشروع الموسيقار محمد عبد الوهاب، يعتبران تجارب ملهمة، ويجب تجسيد هذه النماذج في المقررات الدراسية، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك هو تعزيز الخيال وتطويره لدى الطلاب.

محمد صلاح صلاح المقررات الدراسية الدراسة اخبار التوك شو

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