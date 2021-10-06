عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا مبسوطة.. لميس الحديدي تحصل على شيء مبهر من مسئول بالتعليم

لميس الحديدي
لميس الحديدي

حصلت الإعلامية لميس الحديدي، على نسخة من كتاب العلوم للصف الرابع الابتدائي، من الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، على الهواء؛ وذلك لمعرفة الفارق بين الكتاب فى الماضي والوقت الحالي.


ووقفت لميس خلال الحلقة، وتوجهت نحو ضيفها، نائب الوزير، للحصول على النسخة، وقالت: "أنا مبسوطة من الكتاب".


وأضافت الإعلامية لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة أون إي، أن الكتاب مختلف تمامًا وبه أشياء حديثة جدًا.


وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الكتاب به خاصية لـ دخول الطلاب على فيديو لـ شرح ما يتم عرضه فى الصفحة، لافتا إلى أن الكتب الجديدة لـ  تنمية التفكير.


 ووجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، التهنئة لـ المعلمين بعيدهم، مؤكدا أنها ذكرى في غاية في الأهمية للتعليم بمصر.


وردا على سؤال: "ليه الناس خايفة من بدء الدراسة وهناك انتشار لـ فيروس كورونا" معلقًا الحضور يومي وإلزامي وسيتم أخذ الحضور والغياب بصورة منضبطة، أن الدراسة ستبدأ السبت المقبل بانتظام دون تجزئة الأيام كما يتردد.


وأشار إلى أن هناك تعليمات تم إرسالها لـ المدارس، منها سيكون هناك تقسيم المدرسة لـ دفعتين، ويكون هناك طالب على كل ديسك.


وأكد أن الطلاب من الممكن أن يذهبوا فترة صباحية و فترة مسائية، حتى يكون هناك تباعد.

 

وتحدث عن الفسحة وتجمع الطلاب، وقال :" الفسحة ستكون متفاوتة ويتم عمل فسحة لصفوف وفسحة أخرى لصفوف أخري، و من الممكن أن تصل الفسحة لـ ثلاث مرات".


وتحدث عن الطالب المخالط، وقال عليه إحضار أوراق تثبت بأنه مخالط ويمكن لهذا الطالب متابعة الدراسة وهو في المنزل. 
 

 

لميس الحديدي وزير التربية والتعليم التعليم فيروس كورونا كورونا

ترشيحاتنا

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم الحصول على ترخيص لتسجيل الورش الفنية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 -10-2021

خدمات تهمك| أسعار العملات والذهب.. مواعيد مباريات اليوم.. أكثر 10 سيارات ملاكي مبيعا في مصر

طقس يوم 6 أكتوبر.. الأرصاد تكشف توقعاتها ودرجات الحرارة

خبير تكنولوجيا معلومات يعلق على تفسير شركة فيس بوك لأزمة السكتة التقنية

هزيمة توم كروز.. بدء تصوير أول فيلم روسي في الفضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم .. القمر سيترك كوكب الأرض

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| تحطيم الأسطورة الصهيونية.. 10 أغاني وطنية زلزلت النفسية الإسرائيلية

حلو التغيير.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا ساهرا في القاهرة الجديدة

عبد الحليم وشادية ووردة الجزائرية.. منافسة شرسة في الغناء لحرب أكتوبر

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

فيديو

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ