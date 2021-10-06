أنا مبسوطة.. لميس الحديدي تحصل على شيء مبهر من مسئول بالتعليم

حصلت الإعلامية لميس الحديدي، على نسخة من كتاب العلوم للصف الرابع الابتدائي، من الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، على الهواء؛ وذلك لمعرفة الفارق بين الكتاب فى الماضي والوقت الحالي.



ووقفت لميس خلال الحلقة، وتوجهت نحو ضيفها، نائب الوزير، للحصول على النسخة، وقالت: "أنا مبسوطة من الكتاب".



وأضافت الإعلامية لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة أون إي، أن الكتاب مختلف تمامًا وبه أشياء حديثة جدًا.



وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الكتاب به خاصية لـ دخول الطلاب على فيديو لـ شرح ما يتم عرضه فى الصفحة، لافتا إلى أن الكتب الجديدة لـ تنمية التفكير.



ووجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، التهنئة لـ المعلمين بعيدهم، مؤكدا أنها ذكرى في غاية في الأهمية للتعليم بمصر.



وردا على سؤال: "ليه الناس خايفة من بدء الدراسة وهناك انتشار لـ فيروس كورونا" معلقًا الحضور يومي وإلزامي وسيتم أخذ الحضور والغياب بصورة منضبطة، أن الدراسة ستبدأ السبت المقبل بانتظام دون تجزئة الأيام كما يتردد.



وأشار إلى أن هناك تعليمات تم إرسالها لـ المدارس، منها سيكون هناك تقسيم المدرسة لـ دفعتين، ويكون هناك طالب على كل ديسك.



وأكد أن الطلاب من الممكن أن يذهبوا فترة صباحية و فترة مسائية، حتى يكون هناك تباعد.

وتحدث عن الفسحة وتجمع الطلاب، وقال :" الفسحة ستكون متفاوتة ويتم عمل فسحة لصفوف وفسحة أخرى لصفوف أخري، و من الممكن أن تصل الفسحة لـ ثلاث مرات".



وتحدث عن الطالب المخالط، وقال عليه إحضار أوراق تثبت بأنه مخالط ويمكن لهذا الطالب متابعة الدراسة وهو في المنزل.

