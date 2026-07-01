استطلاع: ثقة الأوروبيين في الاتحاد الأوروبي ترتفع رغم تزايد التشاؤم بشأن مستقبل العالم



أظهر استطلاع للرأي نشره "يوروباروميتر" أو مكتب القياس الأوروبي التابع للمفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الأوروبيين باتوا أكثر تشاؤمًا بشأن مستقبل العالم، في حين لا تزال ثقتهم في الاتحاد الأوروبي مرتفعة، بما يعكس تنامي جاذبية التكتل في ظل تصاعد الاضطرابات الدولية.

وأفاد الاستطلاع بأن 74% من المواطنين يرون أن بلدانهم استفادت من عضوية الاتحاد الأوروبي، وهي أعلى نسبة تُسجل ولم تتحقق سوى مرة واحدة من قبل في مطلع العام الماضي.

وأشار الاستطلاع إلى أن تزايد التأييد للاتحاد الأوروبي يتزامن مع ارتفاع المخاوف بشأن الحروب والاضطرابات العالمية، إذ قال 58% من المشاركين إنهم متشائمون حيال مستقبل العالم، بزيادة قدرها ست نقاط مئوية مقارنة باستطلاع أُجري في نوفمبر الماضي، بينما أعرب 59% عن تفاؤلهم بمستقبل الاتحاد الأوروبي.

واعتبر المشاركون أن إسهام الاتحاد الأوروبي في حماية السلام والأمن يمثل أبرز مزايا العضوية، إذ أدرجه 40% من المستطلعين ضمن أهم ثلاثة مكاسب يوفرها الاتحاد.

كما حدد المشاركون الدفاع والأمن، والاستقلال في مجال الطاقة، وتعزيز القدرة التنافسية باعتبارها أبرز المجالات التي ينبغي للاتحاد الأوروبي التركيز عليها لتعزيز مكانته عالميًا. واكتسب ملف الاستقلال في مجال الطاقة أهمية متزايدة لدى الأوروبيين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، في بيان مرفق بنتائج الاستطلاع: “في وقت يشهد العالم حالة من عدم اليقين، ينظر الأوروبيون بشكل متزايد إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره منارة للاستقرار. وفي عالم مضطرب، تمثل هذه الثقة أكبر أصول أوروبا.”

وأظهرت النتائج تفاوتًا بين الدول الأعضاء في تقييم فوائد عضوية الاتحاد، إذ تجاوزت نسبة من اعتبروا العضوية مفيدة 90% في مالطا والدنمارك ولوكسمبورغ والبرتغال، بينما تراجعت إلى نحو 60% في اليونان والنمسا وفرنسا وبلغاريا.

وشمل استطلاع "يوروباروميتر" أكثر من 26 ألف مواطن تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر، وأُجريت المقابلات خلال شهري أبريل ومايو في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.