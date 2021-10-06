غير مقتنع باستبعادهما.. أشرف قاسم: كنت أُفضل تواجد قفشه وشريف مع المنتخب

أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه كان يفضل تواجد الثنائي محمد مجدي أفشه ومحمد شريف مع المنتخب خلال مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم.

وقال قاسم في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إنه غير مقتنع بسبب استبعاد أفشه وشريف من قائمة المنتخب، وأن الأمر ليس له علاقة بالقياسات البدنية.

وعلق كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على اختيار قائمة المنتخب لمواجهتي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأوضح “كيروش”، أن اختيار اللاعبين هو حق أصيل له، وعلي الجميع احترام وجهة نظره في اختياراته للقائمة.

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني، استعداد الفريق التام لمواجهة ليبيا المقرر إقامتها الجمعة المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال إن كرة القدم لا تعترف سوي بالجهد والعرق ولابد من أن يبذل الجميع أقصي جهد ممكن من أجل العبور وتحقيق الفوز .