ثقافة الجيزة تحتفل بانتصارات السادس من أكتوبر

في إطار توجيهات د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة بالاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان، باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية احتفالا بتلك المناسبة العظيمة، حيث عقدت مكتبة بولاق الدكرور الثقافية محاضرة بعنوان "حرب الست ساعات" دارت حول حرب أكتوبر ٧٣ والتي تعد رابع مواجهة عسكرية بين الدول العربية واسرائيل، ونقطة تحول في مسار الصراع العربي الإسرائيلي، وكيف غير هذا الانتصار المقاييس المتعارف عليها بالحروب، وانهارت به نظرية الأمن الإسرائيلي، وظهرت عبقرية الجندي المصري في تحطيم خط بارليف المنيع وهزيمة الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر كما كانوا يزعمون.

عقد بيت ثقافة صفط اللبن محاضرة بعنوان "نصر أكتوبر والسلام العادل"، تناول خلالها مسؤول النشاط الحديث عن التداعيات السياسية لانتصار حرب أكتوبر التي لولاها ما بدأت مسيرة التسوية السلمية، والسلام العادل لتحقيق التنمية والتقدم والاستقرار في المنطقة، وكذلك أقام مركز طفل أحمد عرابي محاضرة بعنوان "الجيش المصري عطاء وتضحيات"، تناولت ذكرى انتصار حرب اكتوبر، ناقش خلالها مسؤول النشاط قدرة الجيش المصري على ابهار العالم في التخطيط للحرب ومهاراته في الخداع الاستراتيجي.

ونظم نادي أدب قصر ثقافة الجيزة ندوة أدبية بعنوان "احتفالات أعياد اكتوبر من خلال الشعر والقصة"، تضمنت مناقشة جماليات شعر الفصحى داخل الشعر العربي لانتصارات اكتوبر، وكذلك الدور الثقافي في عملية اتخاذ قرارات الحرب، أدار الندوة د. ربيع شكري بمشاركة الشاعران ابراهيم النحاس، ومحمد سعد، كما نفذ القصر بروفة لمسرحية "البرزخ" من اخراج أحمد محمود نصير، وتأليف حسن محمد خليل، بالإضافة الى ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن انتصارات الجيش المصري بنصر أكتوبر، بجانب ورشة للتدريب على الجمباز؛ بالإضافة لتنظيم مكتبة اطفيح مسابقة ثقافية تضمنت أسئلة عن احداث وشخصيات حرب أكتوبر المجيدة، بينما قدمت كل من مكتبات "أم خنان، ساقية مكي، الدقي"، وبيت ثقافة بمها ومركز طفل أحمد عرابي مجموعة ورش فنية "رسم وتلوين" للتعبير عن ذكرى انتصار أكتوبر.

ضمن فعاليات مبادرة نقرأ لنرتقى، ناقش بيت ثقافة زنين كتاب "اكتوبر 73 السلاح والسياسة"، تناول خلاله الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل اللحظات الحرجة سياسياً وعسكرياً من لحظة وفاة عبدالناصر وتولى السادات المهام الجسيمة للتحضير لمعركة الحسم، كما يعرض الكواليس السياسية الخفية لإحلال السلام بدون اللجوء للحرب، بالإضافة إلى مناقشة كتاب بعنوان "قصص في الصبر" تأليف عبد العزيز سيد هاشم، دار حول قيمة الصبر وأهميته في انزال السكينة والاطمئنان على القلوب، وكذلك ناقش مسؤول النشاط بمكتبة الهلال الأحمر الثقافية كتاب بعنوان "نهر النيل مهد حضارة وسجل تاريخ" تأليف سعيد محمد حسن الملط، الذي يتضمن وصف عام لمجري النيل، ومصدر الماء به، والمشروعات التي أقيمت على ضفاف النهر، وكيف يتم قياس المياه فيه، بينما قدم بيت ثقافة أوسيم مناقشة لقصة بعنوان "بطل الحرب والسلام رمسيس الثانى" تأليف محمود ماهر، تدور أحداثها حول الملك رمسيس الثاني وتاريخه وإنجازاته، كما أقيمت بمكتبة الشيخ زايد ورشة حكى لقصة سندريلا من سلسلة المكتبة الخضراء تأليف محمد عطية الابراشى، التي تدور أحداثها حول سندريلا تلك الفتاة التي ظلمت وعانت كثيرا ثم كوفئت بعد معاناة بصورة غير متوقعة، كما أقامت المكتبة ورشة لاكتشاف مواهب التمثيل، فيما ناقش بيت ثقافة المتانيا كتاب بعنوان" شجرة اللبلاب"تأليف محمد عبد الحليم.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بالاقواز ورشة حكى دارت حول قيمة الصدق في حياة الانسان، وأهميته في توطيد العلاقات والسلام المجتمعي، بجانب حوار ثقافي بعنوان "شخصيات لها تاريخ- الدكتور مجدى يعقوب" تحدث خلاله مسؤول النشاط حول شخصية الدكتور مجدي يعقوب ومسيرته العلمية والعملية، وإنجازاته في مجال الطب، والجوائز التي نالها، وكذلك أقامت مكتبة الكوم الأحمر الثقافية مسابقة ثقافية حول شخصية د. ثروت عكاشة، بينما نفذت مكتبة سقارة الثقافية ورشة تعليم وتحسين الخط العربي.