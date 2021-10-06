سيد الطاهر يكتب: الغاز أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة

في ظل إهتمام مصر بالحد من إستخدام المشتقات البترولية لما لها تأثيرات ضارة علي البيئة وتلوث الهواء..تسعي الحكومة بالتحول إلي الإستخدامات المتنوعة للغاز حيث يعد البديل الأقل ضرر بالبيئة..خصوصاً مع ماتحققة الدولة من توسع في إنتاج الغاز والإكتشافات الجديدة..في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

تحويل مسار السيارات لللعمل بالغاز بدلاً من البنزين وكذلك الافران من السولار إلي الغاز..إستراتيجيتان تسعي الدولة إلي التوسع فيها وتم إطلاقهما والعمل عليهما من أجهزة الدولة..بالإضافة إلي الدور التوعوي الذي يقوم به الإعلام بكل أنواعة في هذا الشأن.

في سبيل ذلك وضعت خطة لتحويل 30 ألف مخبز بلدي للعمل بالغاز الطبيعي ويتضمن تحويل المخابز لاستعمال الغاز، لفائدة الأفراد والدولة، والتقليل من مصروفات السولار، على أصحاب المخابز.

وأوضح أن هذا القرار قرار حكيم حيث. يؤدي إلي تخفيض التكلفة على صاحب المخبز، وهو هدف إقتصادي، بجانب الهدف البيئي بخاصة أن الغاز الطبيعي أكثر أمانا، من الناحية البيئية، مقارنة بالسولاروأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع، تسهم في المشروع، بإنتاج "الولاعات"، بتعاون مع شركة ألمانية، منذ أكثر من 25 عامًا، وبأمان عالٍ، مضيفًا:"منظومة المخابز تحتاج الولاعة لتوليد اللهب".



حرصت الدولة علي تقديم التسهيلات لأصحاب أفران الغاز الطبيعي ممثلة فى وزارة التموين أتاحت قروض ميسرة ونظم متعددة للتيسير علي أصحاب المخابز للإسراع باستخدام الغاز الطبيعي في المخابز بديلا عن السولار، ولفت المصيلحى إلى طمأنة أصحاب المخابز بأن وزارة التموين ستضمن نجاح المشروع بتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

وسيتم تشكيل لجنة عليا تشمل كافة الاطراف المعنية بتنفيذ هذا المشروع وسيكون بها ممثلى وزارة التموين والهيئة العربية للتصنيع

طالب أصحاب المخابز الحكومة

بتقديم جميع التسهيلات للتيسير علي أصحاب المخابز لتحويل مخابزهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، و تقديم الدعم لهم، أو تقسيط المبالغ المستحقة للتوصيل، والتي تتراوح بين 30 و60 ألف جنيه حسب الطاقة الإنتاجية لكل مخبز.

ووفقاً لاحصاءات وزارة التضامن الاجتماعي، فإن عدد المخابز البلدية ارتفع العام الماضي بنسبة %10 لتصل إلي 18 ألفاً و600 مخبز، تنتيج الرغيف المدعم بسعر 5 قروش، بالإضافة إلي زيادة عدد المخابز الطباقي لتصبح 4673 مخبزاً، كما تمت زيادة حصة الدقيق البلدي والطباقي بمقدار 60 ألف طن خلال العام الماضي، لتوفير احتياجات المستهلكين.

جهود كبيرة تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي علي كافة قطاعات الدولة..بهدف أن يكون الإنتقال إلي الجمهورية الجديدة مصحوباً بتغيير جذري في المجتمع..حتي تتمكن الأجيال القادمة من العيش في مناخ يسودة الرخاء..في ظل إستراتيجية طموحة من البناء والتنمية يسير فيها الوطن بخطي ثابتة وقادرة علي إستيعاب آليات العصر الحالي.