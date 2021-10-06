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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وديات وتدعيم بالصفقات.. استعدادات قوية من سيراميكا كليوباترا للدوري الجديد

صدى البلد

يواصل فريق سيراميكا كليوباترا، الاستعداد للموسم الجديد من منافسات الدوري المصري الممتاز، عبر خوض مباريات ودية وإبرام العديد من الصفقات المهمة لتدعيم صفوف الفريق.

 

الودية الأخيرة أمام الأهلي الليبي

 

فاز فريق سيراميكا كليوباترا على الأهلي الليبي بهدفين مقابل لا شيء، في ثاني تجارب سيراميكا كليوباترا الودية، استعدادًا للموسم الجديد.

 

أحرز  أوفا، مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، هدف فريقه الأول بعد عرضية متقنة من محمد جمال، عبر الجبهة اليسرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

 

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عددًا من التغييرات في إطار استراتيچية إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين.

 

وسجل محمود نبيل، لاعب ارتكاز سيراميكا كليوباترا، الهدف الثاني من تمريرة محمد إبراهيم، عبر تسديدة بقدمه اليسرى، سكنت الشباك معلنًة الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شيء.
 

وأعلنت إدارة سيراميكا كليوباترا التعاقد مع مصعب البطاط، الجناح الأيمن الدولي الفلسطيني لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، ليصبح الصفقة الخامسة في الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع قائد منتخب فلسطين، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، على أن ينتظم في التدريبات مساء اليوم.

 

وحرصت جماهير نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، على الاحتفال بقائد فريقها قبل مغادرته فلسطين، متمنية التوفيق لنجمها الدولي في خطوته الجديدة كسفير كروي مع فريق سيراميكا كليوباترا.

 

صفقات سيراميكا كليوباترا

يذكر أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا سبق وأن أبرمت 4 صفقات في الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمود كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والتونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي.

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