تشعر بالانهيار في الصلاة.. ريهام سعيد تكشف تفاصيل تعرضها للسحر

خرجت المذيعة ريهام سعيد، في بث مباشر، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فاجأت فيه متابعيها بتعرضها للسحر، وتأكدها من ذلك؛ من خلال بعض الأشياء التي تحدثت عنها.

وقالت ريهام سعيد، إنها لاحظت تغير حالها رأسا على عقب، بعد حلقة الخمس فتيات المتعرضات للسحر والمسّ، خاصة بعد تصوير الحلقة معهن في طنطا، مشيرة إلى أنها لاحظت وجود علاقة بين هؤلاء الذين يعملون في الأسحار، وعملهم الآخر في التنقيب عن الآثار.

وأضافت ريهام سعيد، أنها مؤمنة بوجود الحسد والسحر، وأن الحسد تأثيره أقوى، لكنها مؤمنة أن قضاء الله هو المسير لأمور الحياة، لافتة إلى أن هناك أشياء حدثت لها جعلتها تشك في تعرضها للسحر.

وقالت إنها كانت تستعين بقراءة سورة البقرة لكن هناك شيء كان يمنعها عن تكملتها، ويمنعها عن التسبيح وقراءة الأذكار أيضا، لافتة إلى أنها تصلي وتشعر بالانهيار وقت الصلاة، ولكنها تريد المواظبة على قراءة سورة البقرة والدعاء.

وأشارت إلى أنها تعلم هؤلاء الذين قاموا بالسحر لها، لافتة إلى أنهم سيلقون جزائهم في قبورهم.

رحلة ريهام سعيد مع فيروس كورونا

من جهة أخرى، أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن تحسن حالتها الصحية وخروجها من المستشفى بعد اصابتها بفيروس كرونا .

ونشرت ريهام سعيد بث مباشر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتوجه الشكر لـ متابعيها وأصدقائها للوقوف بجانبها و الدعاء لها في مرضها ، و لكنها شعرت بالضيق من بعض التعليقات السلبية.

وطمأنت ريهام سعيد جمهورها علي حالتها الصحية ولكنها عبرت عن حزنها بعد زيادة وزنها نتيجة تناولها الكورتيزون للشفاء من فيروس كرونا.

وسبق أن أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت ريهام سعيد صورة لها في المستشفى، وعلقت: “بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة تأثرت تحجزت في المستشفى من شويه، إحساس غريب وأنت عندك حاجة مميتة، بتراجع نفسك كتير وتحاسب نفسك كتير”.

وأكملت ريهام سعيد: “أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت كان دائما الغرض نفع الغير وإظهار الحقيقة، شكرا يا رب على حبك ليه وشكرا على ابتلاءاتك الكتير اللي بتدل على اهتمامك بيه، إذا كانت دي النهاية يا رب احسن خاتمتي واحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب أنت الوحيد الي عارف أنا عملت ايه وكانت نيتي دائما ايه”.

وأضافت ريهام: “استحملت وصبرت علي ظلم كتير، يا رب اغفر لي وسامحني وخلي بالاك من اولادي، اذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقيه يا رب اشفيني واقف جنبي وسهل عليه محنتي أنا راضية باي شيء، نصيحه لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح انت بتاخد ذنب رهيب انتوا بتاخذوا من اعصابنا و صحتنا وكله على باطل خلي بالكوا الاذيه دي وحشه اوي وهاتقعد لك في اعز ما عندك، ارجو الدعاء بالخير ليه اي كان هو ايه”.