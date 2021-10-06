عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 6- 10-2021

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 6- 10-2021، والتي جاءت كالتالي:

 

  سعر الدولار اليوم

 سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64  جنيه للشراء.

 

 سعر اليورو

سعر اليورو 18.29 جنيه للبيع و 18.11 جنيه للشراء.

 

  سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.47 جنيه للبيع و 21.24 جنيه للشراء.

 

  سعر الريال السعودي

 سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

  سعر الدينار الكويتى 52.22 جنيه للبيع و 49.12 جنيه للشراء.

اسعار العملات الاجنبية والعربية اليوم اسعار العملات الاجنبية والعربية أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء سعر الدولار الأمريكي الريال السعودى

ترشيحاتنا

وهما ماشيين في السوق.. نجار مسلح يطرق رأس زوجته بـ شاكوش في الشرقية

شعراوي يبحث مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة ترتيبات"يوم المدن العالمي" بالأقصر

التعليم تجهز المدارس بالكواشف الحرارية ومستلزمات التعقيم استعدادا للدراسة

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة توسكر

للمرة الثانية| زيادة جديدة في أسعار لادا جرانتا 2022.. تفاصيل

ذكرى المولد النبوي.. 12 دعاء مستجابًا للرسول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاول اغتصابه فخنقه حتى الموت..تعرف على عقوبة قاتل طفل بشتيل

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

علاقات النجوم مع أبنائهم.. عمرو دياب لا يصرف على ابنته.. وضرب فنانة معروفة من ابنها

المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك يكشف مفاجأة في قرار إيقاف مجلس مرتضي منصور

حقيقة تمكن طفل صيني عمره 13 عامًا من تعطيل فيس بوك وواتساب

طقس السعودية اليوم .. فرص لسقوط أمطار رعدية غزيرة

أمطار وعواصف رعدية.. إعصار شاهين يهدد 6 محافظات في اليمن

تعرف على سبب بكاء أحمد ماهر على الهواء مع صاحبة السعادة |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| تحطيم الأسطورة الصهيونية.. 10 أغاني وطنية زلزلت النفسية الإسرائيلية

حلو التغيير.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا ساهرا في القاهرة الجديدة

عبد الحليم وشادية ووردة الجزائرية.. منافسة شرسة في الغناء لحرب أكتوبر

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

فيديو

مش بيصرف عليا.. نورعمرو دياب تفجر مفاجأة عن آخر لقاء مع والدها

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ