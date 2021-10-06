منهم محمود حميدة وأحمد السقا.. فنانون يشاركون فى فيلم تسجيلي عن انتصارات أكتوبر| فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيلما تسجيليا باسم "الندوة التثقيفية أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل".

وظهر فى الفيلم التسجيلي عدد من الفنانين، منهم محمود حميدة وكريم عبد العزيز وأحمد السقا والشاعر هشام الجخ وأسر ياسين وأحمد فؤاد سليم.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.

وأذاعت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا عن متحدث الرئاسة أفاد خلاله بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد.