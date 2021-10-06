بسبب التحريض.. الأمن التونسي يداهم قناة الزيتونة الإخوانية ويوقف بثها

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الأمن داهمت مقر قناة الزيتونة الإخوانية، وقامت باحتجاز تجهيزاتها ووقف بثها.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تتوان فيه قناة الزيتونة الإخوانية في بث خطاب متطرف تحريضي كل ليلة ضد الشعب والرئيس التونسي قيس سعيد.

وألقت الشرطة التونسية، في وقت سابق، القبض على النائب الإخواني المجمد عضويته، عبد اللطيف العلوي وعلى مذيع تلفزيوني، بعد تحريضهما على الرئيس قيس سعيد وتطاولهما عليه.

وقال المحامي سمير بن عمر، إن القضاء العسكري أمر بإلقاء القبض على العلوي عضو البرلمان عن ائتلاف الكرامة، والمذيع عامر عياد بتهمة "التآمر على أمن الدولة وإهانة الرئيس والجيش" بعد بث برنامج على قناة "الزيتونة" التلفزيونية الموالية لحركة النهضة الإخوانية.

وأصدر حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة العسكرية الدائمة بطاقة إيداع بسجن عامر عياد.

كما قدم مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري قضية ضد القناة التليفزيونية الخاصة "الزيتونة" بتهمة التحريض على العنف.