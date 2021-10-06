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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب التحريض.. الأمن التونسي يداهم قناة الزيتونة الإخوانية ويوقف بثها

الزيتونة الإخوانية
الزيتونة الإخوانية

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الأمن داهمت مقر قناة الزيتونة الإخوانية، وقامت باحتجاز تجهيزاتها ووقف بثها.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تتوان فيه قناة الزيتونة الإخوانية في بث خطاب متطرف تحريضي كل ليلة ضد الشعب والرئيس التونسي قيس سعيد.

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وألقت الشرطة التونسية، في وقت سابق، القبض على النائب الإخواني المجمد عضويته، عبد اللطيف العلوي وعلى مذيع تلفزيوني، بعد تحريضهما على الرئيس قيس سعيد وتطاولهما عليه.

وقال المحامي سمير بن عمر، إن القضاء العسكري أمر بإلقاء القبض على العلوي عضو البرلمان عن ائتلاف الكرامة، والمذيع عامر عياد بتهمة "التآمر على أمن الدولة وإهانة الرئيس والجيش" بعد بث برنامج على قناة "الزيتونة" التلفزيونية الموالية لحركة النهضة الإخوانية.

وأصدر حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة العسكرية الدائمة بطاقة إيداع بسجن عامر عياد.

كما قدم مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري قضية ضد القناة التليفزيونية الخاصة "الزيتونة" بتهمة التحريض على العنف.

تونس قناة الزيتونة الإخوان قناة الزيتونة الإخوانية قيس سعيد الرئيس التونسي

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