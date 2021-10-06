تونس: اعتقال عنصر متشدد أثناء تصوير مواقع أمنية

أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية نقلا عن كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح، بأنه وفي إطار الحرص على مكافحة الإرهاب ومقاومة الجريمة المنظمة تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش وبمشاركة مصلحة التوقي من الإرهاب بالمنستير، وعلى إثر توفر معلومات مفادها قيام عنصر متشدد برصد أحد المراكز الأمنية، تم تحديد مكان تواجده وبمداهمة منزله بعد استشارة ممثل النيابة العمومية بالمنستير، وتم إلقاء القبض عليه.

وباقتياده لمقر الوحدة، تم العثور بذاكرة هاتفه الجوال على مقاطع فيديو وصور لمقرات أمنية وسجنية وسيارات أمنية، كما اعترف بكونها تخصه وهو من قام بتصويرها، وتم احتجاز المشتبه به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها ''رصد مقرات أمنية والاعتداء على المعطيات الشخصية والاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي".

وتمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بمدنين، من إحباط محاولة تهريب مبلغ هام من العملة الأجنبية متمثل في 994 ألف يورو تم ضبطه مخفيا داخل سيارة خفيفة تحمل ترقيم تونسي يقودها مواطن تونسي أصيل الجهة وذلك بمنطقة "الشيشمة" من ولاية مدنين.

كما تم تحرير محضر حجز في الغرض وإعلام النيابة العمومية بالجهة قصد الإذن بما يتعين من إجراءات قضائية في الغرض.

وبيُن الحرس الديواني التونسي في بيان له ان ذلك يأتي في إطار مكافحة تهريب العملة بالشريط الحدودي الجنوب شرقي للبلاد التونسية، حيث جاء على إثر عمل استعلامي.