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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط مروحية عسكرية في تونس ومصرع طاقمها

مقتل 3 عسكريين في
مقتل 3 عسكريين في سقوط مروحية شرق تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية، مساء الثلاثاء، بمقتل 3 عسكريين؛ جراء سقوط مروحية عسكرية في ولاية قابس شرق تونس.

 

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في تونس محمد زكري، سقوط طائرة مروحية عسكرية في أثناء تنفيذ تمرين ليلي في منطقة الحامة بولاية قابس، بحسب إذاعة "موزاييك" المحلية.

 

وأضاف متحدث وزارة الدفاع، أن الحادثة أسفرت عن وفاة 3 عسكريين كانوا على متن المروحية.

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ومن المقرر أن ترسل وزارة الدفاع التونسية لجنة فنية؛ لتحديد أسباب الحادث.

ولم تكشف السلطات التونسية مزيدا من التفاصيل حول سقوط طائرة مروحية عسكرية أثناء تمارين تقوم بها الوحدات العسكرية بمنطقة بن جيلوف بمعتمدية الحامة في محافظة قابس.

سقوط مروحية تونس تحطم طائرة سقوط طائرة وزارة الدفاع التونسية الجيش التونسي

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