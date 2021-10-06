إثيوبيا.. آبى أحمد يرشح رئيس إدارة تيجراي وزيرا للدفاع

رشح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي للإدارة المؤقتة بإقليم تيجراي، أبراهام بلاي وزيرا للدفاع.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، رشح آبي أحمد، أيضًا وزير المالية الإثيوبي أحمد شايد للمنصب نفسه، ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، ومفريات كامل كوزيرة للسلام.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أدى اليمين الدستورية، الاثنين، أمام البرلمان، بعد الموافقة، على إعادة انتخابه كرئيس للحكومة، لدورة جديدة مدتها 5 سنوات.

وجاء إعادة تعيينه في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي استمرت قرابة العام بمنطقة تيجراي الشمالية، وحذر المراقبون من عودة ممارسات الحكومة القمعية.

ويواجه آبي أحمد، تحديات كبيرة مع توسع الحرب في مناطق عدة بإثيوبيا، بعد أن شن حربه في بادئ الأمر على تيجراي، لتنتقل الآن إلى خارج الإقليم إلى أجزاء أخرى من البلاد، مع استمرار العنف العرقي المميت.

وتسببت الحرب التي استمرت 11 شهرًا في إضعاف الاقتصاد الإثيوبي، كما تهدد بعزل آبي أحمد من الحكم، الذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه صانع سلام إقليمي.

وواجهت حكومة إثيوبيا الأسبوع الماضي إدانة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وعدة دول أوروبية بعد أن طردت سبعة مسؤولين من الأمم المتحدة اتهمتهم بدعم قوات تيجراي التي تقاتل القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها.

كما تعرضت الحكومة لضغوط متزايدة حيث يموت الناس جوعاً في تيجراي فيما وصفته الأمم المتحدة الوضع بـ"الحصار” وأنه أشبه بالكارثة.

