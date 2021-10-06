نهضة مصر تحتفل بإطلاق كتاب "تفاءل.. حواديت بألوان الحياة" للدكتور خالد حبيب

احتفلت نهضة مصر بإصدارها كتاب" تفاءل.. حواديت بألوان الحياة" للدكتور خالد حبيب بعقد ندوة وحفل توقيع حضرها لفيف من المثقفين والشخصيات العامة، وقد أدارت الندوة "نشوى الحوفي" مدير النشر الثقافي بدار نهضة مصر للنشر بوجود محمد إبراهيم رئيس مجموهة نهضة مصر وداليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة الدار.

ويقدم دكتور خالد حبيب من خلال "تفاءل" عددًا من الرسائل الملهمة عبر سرد 49 حكاية تضم مواقف حياتية متنوعة مر بها عبر السنوات، تضم عددًا من الاختبارات والصعاب التي واجهته واجتازها ليعبر بخطى ثابتة نحو النجاح متحليًا بالأمل والتفاؤل، (49) حكاية يسردها الكاتب بقلمه الرشيق ليمزج بين الحكمة والسخرية والمعلومة والضحكة والخبرة من خلال أسلوب شيق يصل إلى قلوب وعقول القراء بسهولة.

وعلى هامش فعاليات الندوة صرحت داليا إبراهيم قائلة:"يسعدنا نشر هذا الكتاب في دعوة للشباب للسعي والعمل نحو النجاح والتحلي بالأمل والتفاؤل في استقبال المواقف والظروف الحياتية الصعبة التي قد يمر بها أي شخص خلال مسيرته. إننا نحرص على تقديم أعمال النماذج الناجحة والملهمة مثل دكتور خالد حبيب الذي يقدم دومًا عبر كتبه المتنوعة خلاصة تجاربه والقيم والدروس المستفادة التي من شأنها مساعدة شبابنا خلال رحلتهم الحياتية والمهنية ودفعهم نحو النجاح".

من الجدير بالذكر، أن هذا الكتاب يعد الرابع الذي تصدره نهضة مصر للكاتب د. خالد حبيب؛ حيث قامت مسبقًا بنشر "المرشح" في عام 2020، و"بتاجونيا" في عام 2018، و"استمارة 6" في عام 2017.