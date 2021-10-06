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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: هنعمر كل حتة في مصر وبفضل الله هنتجاوز الصعاب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية حريصة على تنمية كل أرض توجد بها، ومنها أرض سيناء، موضحا أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها فى ظروف إستثنائية يمر بها العالم كله.

 

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إحتفالية القوات المسلحة بذكرى حرب أكتوبر المجيد، “بنقول لا هننمي ونعمر فى كل مكان فى مصر فى ظل تحديات وصعاب.. ولكن بفضل الله هنتجاوزها.. وبكرا تشوفوا عطاء ربنا لبلدنا وهتكونوا متعجبين أوي من حجم التنمية”.

 

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سيناء، قائلا: “لن نترك أرض فى سيناء إلا لو هننميها.. لان دا حق سيناء علينا مس بس حق أهلها”.

حرب أكتوبر بمثابة عودة الروح إلى الجسد

وأشار العميد ياسر وهبة إلى أن 48 عاما مضت ومازال أصداء يوم ال6 من أكتوبر عام 1973 ، مدوية فى سماء الكرامة الوطنية، مشيرا إلى أننا مازلنا نتنفس انتصارات حربا التي كانت ولاتزال بالنسبة للشعب المصرى بمثابة عودة الروح إلى الجسد.

وأوضح العميد ياسر وهبة ، "حرب أكتوبر المارد المصرى انتفض محطما جدار الهزيمة".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي،  إلى مقرانعقاد الندوة التثقيفية بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.

وأذاعت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا عن متحدث الرئاسة أفاد خلاله عن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد.

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي ببطل حرب أكتوبر المجيدة الفريق عبدربه النبي حافظ، قائلا: «أهلا وسهلا.. أهلا وسهلا» وتبادل التحية معه قبيل بدء فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل».

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