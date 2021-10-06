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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طريقة العثور على AirPods Pro المفقودة

طريقة العثور على
طريقة العثور على AirPods Pro المفقودة

دشنت شركة آبل الأمريكية اليوم تحديثاً جديداً لسماعاتها اللاسلكية AirPods Pro و AirPods Max، من شأنه إتاحة العثور بسهولة على مكان السماعة فى حالة فقدانه.

و بحسب موقع 9to5Mac التقني، كان تطبيق Find My يتيح فقط عرض الموقع الذي تم فيهربط AirPods بآخر مرة بجهاز iPhone الخاص بك، أو إخراج صوت لمعرفة مكان السماعات.

 ولكن مع التحديث الجديد بات يمكنك نفعصيل وضع Lost Mode للسماعات AirPods Pro أو AirPods Max و العثور عليها حتي لو تم ربطها بجهاز آيفون أخر، فسيتم إبلاغك بالموقع.

شمل التحديث أيضاً واجهة مستخدم تشبه المخصصة AirTags، لتحديد موقع AirPods Pro أو AirPods Max إذا كانت قريبة منك، ولكنها ليست بنفس دقة AirTag، حيث ستظهر لك بعيدة أو قريبة من هنا.

و حتي الآن أتيح تحديث العثور على السماعات بشكل عشوائي للمستخدمين، على أن يصل لجميع المستخدمين فى الساعات التالية. 

كيفية تحديث سماعتك:

1- اذهب إلى إعدادات فى أجهزة iPhone أو iPad.

2- اضغط على عام ، ثم اضغط على حول

3- اختر AirPods لتري إذا كان هناك تحديثاً أم لا.

آبل AirPods Pro s Max iPhone AirPods

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