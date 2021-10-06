لاعب كاميروني يخضع للاختبارات في الإسماعيلي لتحديد إمكانية انضمامه

يخضع اللاعب الكاميروني مان كري دنجمو، إلى اختبارات داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي، لتحديد مستواه، قبل تحديد إمكانية انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووصل اللاعب إلى مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد ما عرض أحد المرشحين لمنصب رئيس النادي التعاقد معه وقرّر طلعت يوسف المدير الفنى خضوعه للاختبار أولاً قبل التعاقد معه.

ومن المقرّر أن يخضع اللاعب الكاميرونى إلى فترة معايشة داخل الإسماعيلى من أجل حسم موقف ضمه أو من عدمه من قبل طلعت يوسف المدير الفنى للدراويش.



واقترب مسئولو نادى الإسماعيلى من الحصول على خدمات محمد الدسوقى الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة .

جاء ذلك في ظل سلسلة التدعيمات التي تقوم بها اللجنة لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، و التي تعاقد فيها الدراويش مع 5 لاعبين حتى الآن بصفة رسمية.

و حصل مسئولو الإسماعيلى على موافقة دسوقي بشأن انتقاله للإسماعيلي، مع تنازله عن مستحقاته المتبقية لدى نادي هويدي في انتظار حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.

وفي حال إتمام الصفقة، يعتبر محمد دسوقي هو الظهير الأيسر الثاني الذي يتعاقد معه الفريق خلال الميركاتو الحالي بعد الدولي الليبي محمد الترهوني.