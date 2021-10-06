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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فازت على بنها والفيوم والإنتاج الحربي..تفوق فرق الناشئين بزد في وديات اليوم

صدى البلد

اكتسحت فرق قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي زد ، خلال مبارياتهم الوديه التي اقيمت  اليوم  ،ضمن استعدادات الموسم الجديد٢٠٢٢/٢٠٢١.

وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي ، علي التواجد ومتابعة المباريات الوديه التي أقيمت اليوم  ، و بصحبة تامر حفني نائب رئيس القطاع و احمد عبدالله المشرف العام على الكرة.


فاز فريق زد ٢٠٠٣ ، علي فريق بنها بأربعة أهداف مقابل هدف ، تحت قيادة الألماني ستيفن  ، ومحمد ممدوح مدرب عام ، وكريم حلمي مدربا ، و خالد سامي مدرب حراس  ، ومحمد عبد الوهاب 
طبيب الفريق ، وعمران صلاح اخصائي علاج طبيعى ، ويحيي معوض  إدارى الفريق .

أحرز الاهداف كلا من :

الهدف الاول احمد شيكا 
الهدف الثانى مصطفى ديشا 
الهدف الثالث محمود حماده 
الهدف الرابع محمد تريكة


وفاز فريق ٢٠٠٧ علي نظيره فريق الفيوم  بخمسة أهداف مقابل هدفين تحت قيادة أسامة عبد الله، وتامر مرسي مدربا عاما، وإسلام عمر النور مدربا، ومحمد برواني مدرب حراس مرمى، وأحمد هندي إداري الفريق.

واحرز الأهداف كلا من :
حسام حماده هدف
عبدالله ابراهيم هدف
معاذ ابراهيم هدف
فاضل محمد هدفين

 


وفاز فريق 2008 ، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ،  أمام فريق الانتاج الحربي، تحت قيادة محمود محمود، وعلي رزق مدربا عاما، وأحمد محسن مدربا، وخالد سامي مدرب حراس مرمى، وعادل صادق إداريا.

واحرز أهداف اليوم كلا من :

عمرو عبد الكريم هدفين
علي البرادعي 
مصطفي  محسن


وفاز  فريق ٢٠٠٩  على نظيره عين الصيره  ،  بنتيجة خمسة أهداف دون رد بقيادة محمد عبد العزيز ، وعبد السلام إبراهيم مدربا عاما ، وإسلام عبد العزيز مدربا ، محمد رجب عبده  مدرب حراس مرمى ، ومصطفى شومان إداريا.
واحرز أهداف اليوم كل من :

محمد هشام البليهي هدفين
عبدالرحمن اسامة الصقر هدف 
محمد الخطيب هدف 
معاذ محمد هدف

أحمد عبدالله تامر مرسي محمد ممدوح الانتاج الحربى علاج طبيعى

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