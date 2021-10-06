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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تحية للجيش المصري.. مجدي عبد الغني يحتفل بذكري نصر أكتوبر

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

احتفل الإعلامي مجدي عبد الغني بذكري نصر أكتوبر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

ودشن مجدي عبد الغني كاتبًا: “48 سنة على ذكرى انتصار وطننا الحبيب كل عام ودولتنا المصرية قيادة وحكومة وشعباً بكل خير وتحية للجيش المصري و أبطاله العظام 6 أكتوبر”.

 

وتحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم؛ بالذكرى الثامنة والأربعين على  نصر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

 

وخاضت مصر في معركة العزة معارك كبرى ضد الاحتلال الإٍسرائيلي، وكبدته خسائر فادحة.

 

وتحتفل مصر هذه الأيام، بمرور 48 عامًا، على ذكرى تحرير الأرض المقدسة من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

 

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وعبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في مصر وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم.

 

حرب أكتوبر المجيدة علامة مضيئة في تاريخ مصر


وتعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحًا لنصر مبين.

 

وفي مثل هذا اليوم في الخامس من أكتوبر عام ١٩٧٣؛ أصدر الرئيس الراحل أنور السادات ؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ "التوجيه الإستراتيجي" للفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة.

 

وقال السادات في التوجيه الإستراتيجي:

بناءً على التوجيه السياسي العسكري الصادر لكم منى فى أول اكتوبر 1973 وبناء على الظروف المحيطة بالموقف السياسي والاستراتيجى قررت تكليف القوات المسلحة بتنفيذ المهام الاستراتيجية الآتية:

١ -  إزالة الجمود العسكري الحالى بكسر وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 6 أكتوبر 1973.

٢ - تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة فى الأفراد والأسلحة والمعدات.

٣ - العمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب نمو وتطور إمكانيات وقدرات القوات المسلحة.

و تنفذ هذه المهام  بواسطة القوات المسلحة المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة السورية.

 

نصر اكتوبر نصر السادس من أكتوبر السادس من اكتوبر الإعلامي مجدي عبد الغني مجدي عبد الغني

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