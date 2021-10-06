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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإفتاء: الأحاديث الواردة فى فضل الجيش المصري صحيحة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوي بدار الإفتاء، إن أحاديث فضل الجيش المصري صحيحة ولا يقدح فيها ضعف بعض، موضحًا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لـ عمر بن العاص أن جنود مصر من أفضل جنود الأرض.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن مصر محفوظ بـ جيشها و شعبها الأبطال.


تمر علينا الذكرى الثامنة والأربعون على نصر السادس من أكتوبر عام 1973، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن الذي أقسمنا على حمايته وصون ترابه وحدوده مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات.

 

لذلك أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأحاديث المذكورة في فضل الجيش المصري صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا مطعن على مضامينها بوجه من الوجوه، وجاء ذلك في معرض ردها على السؤال عن مدى صحة بعض الأحاديث حول فضل الجيش المصري، وذلك في منشور لها عبر صحفتها الرسمية على «فيس بوك».

 

وكتبت: «عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: حدثني عمر رضي الله عنه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض، فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة».

 

كما تناول السؤال حديثًا ثانيًا، وهو: «إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا فإنه فيها خير جند الله»، أما الحديث الثالث والأخير فكان «إن جند مصر من خير أجناد الأرض لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة».

 

وردت دار الإفتاء: «مدار هذه الأحاديث على أن جند مصر هم خير أجناد الأرض؛ لأنهم في رباط إلى يوم القيامة، وعلى الوصية النبوية بأهلها؛ لأن لهم ذمة ورحمًا وصهرًا، وكلُّها معانٍ صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ تتابع على ذكرها وإثباتها أئمة المسلمين ومحدثوهم ومؤرخوهم عبر القرون سلفًا وخلفًا».

 

وأكدت: «ولا يقدح في صحتها وثبوتها ضعفُ بعض أسانيدها؛ فإن في أحاديثها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر الذي احتج به العلماء، وقد اتفق المؤرخون على إيراد هذه الأحاديث والاحتجاج بها في فضائل مصر من غير نكير».

الإفتاء دار الإفتاء الجيش المصري صالة التحرير عزة مصطفي

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