عبد اللطيف درويش يعلن عن حفل لـ سوريين شاركوا في نصر أكتوبر

قال الإعلامي عبد اللطيف درويش، مقدم برنامج "حراس الوطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، إنه سيعلن عن مفاجأة لجمهوره ومتابعيه في حلقة اليوم من برنامجه تتمثل في الإعلان عن تنظيم أول حفل من نوعه للأشقاء السوريين الذين شاركونا في حرب وانتصارات أكتوبر المجيدة تحت مسمى "حفل شركاء النجاح" .

واوضح درويش ، أنه رغم الظروف السياسية التي يعاني منها السوريون والأحداث المتلاحقة؛ إلا أنهم كانوا وما زالوا وسيظلوا داعمين للصناعة المصرية والاستثمار والتجارة في مصر، لأنهم باختصار "عايزين يشتغلوا" على حد قوله وعاشقين للشعب المصري .

كما ان السوريون أثبتوا أنفسهم بفضل كفاءتهم ومهاراتهم العالية؛ حتى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنهم ليسوا لاجئين ولكنهم أصحاب بلد.

واضاف"درويش"، أن حلقة اليوم من برنامج "حراس الوطن" هي خليط ومزيج من التعاون؛ بدليل وجود الإعلامي محمد عبد اللطيف؛ نجل الإعلامي عبد اللطيف درويش ومشاركته في تقديم حلقة اليوم تحت عنوان "اتحاد برامج الصناعة المصرية".

وأكد أن "حفل شركاء النجاح" أقل ما يمكن فعله تجاه تضحيات وجهود الأخوة السوريين ومشاركتهم في نصر أكتوبر 73؛ وأيضًا لمسة وفاء من المصريين تجاه جهودهم المستمرة من اجل مصر والمصريين ، و جدير بالذكر أن برنامج "حراس الوطن" يقدمه الإعلامي عبد اللطيف درويش، عبر فضائية "الحدث اليوم"، يوم الأربعاء من كل أسبوع؛ في تمام الساعة 11 مساءً.