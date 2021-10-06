الشاعر عبد الله حسن يوجه رسالة للرئيس السيسي

قال الشاعر عبد الله حسن، أن الفن دوره هو توثيق الأعمال المميزة التى تقدم، موضحًا أن القصيدة التي ألقاها أمام الرئيس السيسي اليوم كانت نابعة من مشاهدته لـ الأعمال الفنية وتضحيات رجال مصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه عندما يكتب عن مصر أو الأم يسير القلم، ولا يتوقف.



وأقسم بالله على الهواء قائلا : الإنجازات التى تتم حاليًا أسرع من قلمه، والذى تم في مصر كنا نتمنى ونحلم بـ بربعه".



ولفت إلى أن حديثه أمام الرئيس جعله ينظر لـ الوعي، وأنه سيكتب عن الوعي.



وأشار إلى أن يتمنى المرور على المدارس للحديث عن مصر و طالب من وزير التعليم الدكتور طارق شوقى بـ مساعدته.