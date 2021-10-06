شاهد.. أمن الغربية يشن حملات مرورية لإحكام التواجد الشرطي وردع السائقين بالمحلة

نجح ضباط مباحث مرور الغربية اليوم الأربعاء، في شن حملة مكبرة مدعومة بدوريات وحملات وأكمنه دشنت بنطاق مداخل ومخارج طرق "المحلة _ سمنود" و"طنطا _ المحلة" و " المحلة _ زفتي".

وجاء ذلك لأحكام التواجد الشرطي وردع سائقي المركبات المخالفين وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لمواجهه الخارجين علي القانون.



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء وائل حموده مدير إدارة مباحث المرور يفيد بشن حملات مرورية مكبرة تحت إشراف العقيد أيمن مكاوي مدير إدارة مباحث المرور بالمحلة بنطاق شارع البحر ومدخل كمين العلو وميداني المشحمه والبندر .



كما أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 35 مركبه توك توك وتحرير 54 مخالفة ايقاف انتظار في الممنوع والسير عكس الاتجاه كما ضبطت مركبات سيرفيس وتاكسي منتهية خطوط التسيير و40 قائد سيارة منتهيه رخص القياده الخاصة وبدون ملصق الكتروني وبلغ إجمالي التحصيل مخالفات نحو 14500 جنيه .

وكلفت إدارة مباحث المرور بالتحري ظروف وملابسات وقائع الحملات الأمنية وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق في الوقائع المشار إليها.

IMG-20211006-WA0013

IMG-20211006-WA0012

IMG-20211006-WA0011

IMG-20211006-WA0009