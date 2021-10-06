احتفالا بنصر أكتوبر.. الرايات والأعلام تطوف شوارع المحلة الكبرى ..شاهد

شارك اللواء محمد عبد الوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى فى احتفالات رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بانتصار السادس من أكتوبر و العيد القومى للمحافظة و قد تضمنت الاحتفالات مسيرة رياضية.

كما نسقت تلك المسيرة الاحتفالية بالتعاون مع مسئولي إدارة شرق المحلة التعليمية حيث عبرت المسيرة بشارع البحر و شكرى القوتلى مستقطبة أهالى مدينة المحلة و شارك فيها طلبة المدارس و مسئولو الإدارات التعليمية والشخصيات العامة.

كما استمرت الاحتفالات بتجميل السيارات بأعلام مصر و الزهور و الورود منشدة الأغانى الوطنية و حرب أكتوبر المجيدة لتطوف شوارع مدينة المحلة كما تم دهان أعلام مصر بالعديد من أعمدة الإنارة و العديد من الأماكن والميادين العامة بطول شارع البحر الرئيسي .

من جانبه أكد "السعدني" أن جميع هذه المناسبات الوطنيه تخلد ذكرى كفاح شعب مصر و جيشه الباسل لاسترداد أراضيه و الحفاظ على مقدساته التاريخية ووحدة أراضيه .

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