مبادرة السادات للسلام كانت قراءة سابقة لعصرها.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في احتفالية نصر أكتوبر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين بعنوان "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، ورئيسي مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، والشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.

أرض سيناء

وقال الرئيس إن الدولة المصرية حريصة على تنمية كل أرض توجد بها، ومنها أرض سيناء، موضحا أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها فى ظروف استثنائية يمر بها العالم كله.

وأضاف الرئيس خلال احتفالية القوات المسلحة بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، عن سيناء، “لن نترك أرض فى سيناء إلا وهنمّيها.. لأن دا حق سيناء علينا مش بس حق أهلها”.

شكر للشعوب العربية

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية شكر للشعوب العربية التى وقفت بجانب مصر وقت أزمة 67، بالرجال والسلاح والمال.

وقال الرئيس السيسي: "الحمد والشكر لله عز وجل، أوجه التحية والشكر لله سبحانه وتعالى، على دعمه وعنايته للدولة، إننى شاعر بفضل الله عز وجل علىّ وعلى الدولة المصرية، وبكون متشرف وراضى قوى وأنا بشكره، ويارب يتقبل منى هذا الشكر".

قضية الوعي

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تسعى دائما لتحقيق السلام، مشيرا إلى أنها لم تسع يوما لحروب أو نزاعات من أجل تحقيق أطماع غير شرعية أو الإستيلاء بدون حق على مستحقات الأخرين.

وأضاف الرئيس السيسي: “تمر الأيام وتتعاقب السنوات وتتبدل الأفكار وتتغير أشكال الصراعات والحروب التقليدية التي اعتدنا عليها فى الماضي، حيث تحولت اليوم إلى حروب غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها”.

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