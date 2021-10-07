برلمانية عن ذكرى نصر أكتوبر: تمثل العزة والكرامة والانتصار على العدو

أرسلت النائبة رشا مهدي عضو مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش والشعب المصرى بمناسبة الذكري الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقالت “مهدي” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تمثل ذكرى العزة والكرامة والانتصار على العدو واستعادة الأرض المصرية المحتلة، حيث أن أبطال القوات المسلحة البواسل لا يزالون يقدمون التضحيات يومًا بعد يوم وهم يحاربون بكل قوة وشجاعة الإرهابيين والمُخربين وقوى الشر وكل من يريد النيل من استقرار الوطن.

وأكدت النائبة، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر تعكس رؤية ثاقبة وإصراراه على تنمية سيناء كجزء من الأمن القومي المصري، وأن تنمية تنمية سيناء تحظى بأولوية قصوى ودعم غير مسبوق على مختلف الأصعدة.

كما قالت النائبة إن حرب أكتوبر أظهرت معدن الشعب المصري الأصيل الذي يقف خلف أبطاله وقياداته على مر التاريخ، لتبين وتؤكد للعالم مدى عراقة هذا الشعب وقوة وصرامة قواته المسلحة، مؤكدة أن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة أصبحت نقطة تحول كبرى فى التاريخ الحديث.