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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فعاليات ثقافية وفنية بحديقة بلازا درة النيل لإنتصارات أكتوبر بأسوان

جانب من إحتفالات
جانب من إحتفالات أسوان بإنتصارات أكتوبر

شهدت ساحة حديقة بلازا درة النيل أمام مبنى ديوان عام محافظة أسوان تنظيم فعاليات الإحتفال بالذكرى الـ 48 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة أسوان وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وقد قام اللواء حازم عزت السكرتير العام بتفقد معرض الكتاب ، وأيضاً معرض لصور مرسومة لأبطال أكتوبر ، بالإضافة إلى قيام الأطفال برسم لوحات فنية تعكس ملحمة نصر أكتوبر العظيمة .

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ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية خالص التهانى لكافة فئات وطوائف المجتمع الأسوانى بهذه المناسبة الغالية والتى تعد رمزاً للإصرار والعزيمة وقوة الإرادة ، ولتكون دائماً مثالاً ونموذجاً نقتدى به لشحذ الهمم وإستنفار الطاقات للعمل سوياً على إستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق طفرة ملموسة بمختلف القطاعات والمجالات التنموية والخدمية في الجمهورية الجديدة تحت قيادة ربان السفينة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

فيما أوضحت نجوى أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان بأن الفعاليات تتضمن إذاعة لبيان حرب أكتوبر ، بجانب عرض مجموعة متميزة من الأغانى الوطنية ، بالإضافة إلى تنظيم معرض فنى للرسوم والكتب الخاصة بإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ، علاوة على تنظيم ورش فنون تشكيلية للأطفال لعمل لوحة ملحمة أكتوبر ، ونحت مجسمات عن الحرب بالصلصال ، مشيرة بأن الفعاليات تتضمن أيضاً تقديم عروض فنية وموسيقية وغنائية لكورال أطفال أسوان والعقاد وأبو سمبل ، وكذا فرق الموسيقى العربية وتوشكى للفنون التلقائية وأسوان للفنون الشعبية ، فضلاً عن تنظيم محاضرة تثقيفية عن إنتصارات أكتوبر وعزيمة الشعب المصرى ، وأمسية شعرية ، وأوبريت " عشق مصر " .

وكانت قد إستكملت محافظة أسوان اليوم فعاليات وأنشطة الإحتفال بالذكرى الـ 48 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة حيث تم تنظيم مهرجان رياضى للمشى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وقد أعطى اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة إشارة البدء لإنطلاق الماراثون  وذلك من أمام مبنى ديوان عام المحافظة مروراً بطريق كورنيش النيل وحتى المسجد الجامع بالمدخل الشمالى بطول 1،5 كم ووسط مشاركة واسعة لنحو 500 شاب وفتاة من مختلف الأعمار السنية .

ومن جانبه أوضح فتحى عبد الحافظ وكيل الشباب والرياضة بأسوان بأنه تزامن إطلاق إشارة البدء لمهرجان المشى فى توقيت واحد بمختلف محافظات الجمهورية ليكون رسالة وتجسيداً حياً لإعلاء روح الولاء والإنتماء لمصر وشعبها العظيم وإلتفافه حول رايتها ، والتى ستظل أمد الدهر تخفق فى سماء الوطن ، لافتاً بأن فعاليات الإحتفال تتضمن أيضاً إنعقاد مؤتمر جمعية فتيان الكشافة المركزية والذى يقام في الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر الجارى .

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