أسوان تنظم احتفالات متنوعة اليوم بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة

تنظم محافظة أسوان احتفالية اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ 48 لإنتصارات أكتوبر المجيدة بحديقة بلازا درة النيل أمام مبنى ديوان عام المحافظة .

وفي هذا الإطار قالت نجوى سيد أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان بأن الاحتفالية ستشارك فيها فرق الفنون الشعبية، وسيتم تقديم عروض الكورال، وعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية عن حرب أكتوبر المجيدة.

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وأشارت نجوي سيد بأنه سيتم أيضاً تنظيم عدد من الفقرات الفنية والأفلام التسجيلية عن حرب أكتوبر المجيدة، من بينها إذاعة بيان الحرب، إلى جانب الأغانى الوطنية، وإقامة معرض لوحات فنية للمشاركين فى المسابقة التى إقامها فرع ثقافة أسوان عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم فرقات فنون شعبية للأطفال بمشاركة فرق كورال أسوان – كورال العقاد –إلى جانب مشاركة فرق الفنون الشعبية بالمحافظة من بينها فرق أبوسمبل للفنون الشعبية، وفرقة اسوان للفنون الشعبية، وفرقة أسوان للموسيقى العربية، وفرقة توشكى للفنون التلقائية.

وأكدت مدير عام فرع ثقافة أسوان أنه سيقام كذلك على هامش الاحتفالية تنظيم معرض للكتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحاضرة بعنوان انتصارات أكتوبر وعزيمة الشعب المصرى، كما سيقام عمل ورشة فنية للأطفال حول إقامة مجسمات عن حرب أكتوبر.

هذا وكان قد قام اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان بزيارة مصابى حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة كبود على الطريق الزراعى أمام منطقة الخطارة بقرية أبوالريش والذين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى بإجمالى عدد 22 مصاب وذلك بناءاً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ونقل اللواء أيمن رضا تحيات محافظ أسوان لجميع المصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل ، كما حرص السكرتير العام المساعد على متابعة حالة جميع المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية ، موجهاً إلى ضرورة تقديم الإسعافات الأولية وكافة أوجه الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء الكامل ، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف الإعانات للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك .

وكان قد صرح الدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان بأن المستشفي الجامعي استقبل اليوم مصابي حادث تصادم سير سيارة كبود مع سيارة ميكروباص بطريق الخطارة الزراعي قبل خور أبو سبيره بجوار مدرسة أنس وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وتوجيهات الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان الذي وجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.