كندة علوش تخطف قلوب متابعيها فى أحدث ظهور ..شاهد

نشرت الفنانة كندة علوش صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - مشاء الله - خطفت قلبى



كانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم “الأصليين”، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.



كما شاركت فى مسلسل “ضي القمر” من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي، وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل “إلا أنا”.