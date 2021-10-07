عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كبدة ومخ نيء.. أمريكي يتبع نظاما غذائيا غريبا منذ سنوات

امريكي
امريكي

يعيش رجل في الولايات المتحدة الأميركية على نظام غذائي يتكون بالكامل تقريباً من اللحوم النيئة.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل»البريطانية، تناول ويستون رو، البالغ من العمر 39 عاماً من أوماها بولاية نبراسكا، اللحوم النيئة على مدار السنوات الثلاث الماضية بعد البحث عن الفوائد الصحية الإضافية التي يمكن أن يجلبها تناول الوجبات النيئة فقط،.

ويدعي ويستون أن هذا النظام الغذائي الفريد قد ساعد مستويات طاقته على الارتفاع كثيراً بعد أن شعر سابقاً بالإرهاق الشديد من خلال تناول نظام غذائي «عادي».

يأكل ويستون بانتظام أطعمة مثل لحم البقر النيء والكبد والدجاج النيء وحتى المخ النيء، وكلها مصدرها مزارع الألبان والدواجن المحلية.

وقال ويستون: «أود أن أقول في هذا الوقت إنني أتناول 99 في المائة من اللحوم النيئة الطازجة من المزرعة ولم أشعر أبداً بالمرض بسبب نظامي الغذائي. لم أعد أتناول الأطعمة المصنعة، وبصراحة لا أستطيع أن أؤكد أنني أفتقدها أيضاً».

وتابع: «أحصل على كل اللحم ومنتجات الألبان من الموردين المحليين والأصدقاء الذين يربون الماشية، وأزرع الفاكهة في حديقتي».
 

وينفق ويستون بانتظام حوالي 140 دولاراً (103.94 جنيه إسترليني) أسبوعياً على طعامه، الذي يشعر أنه مبلغ معقول من المال.

وعادة ما يتكون اليوم المعتاد لتناول الطعام بالنسبة لـويستون من وجبتين إلى ثلاث وجبات، دون تناول وجبات أخرى خفيفة.

وقال: «أحياناً أتخطى وجبة الإفطار، لكن عندما أكون جائعاً، عادة ما أتناول ثلاث أو أربع بيضات نيئة وقطعة فاكهة، وهي من الأشياء النادرة التي أتناولها والتي لا تحتوي على اللحوم».

وتابع: «يعد الغداء عادة أكبر وجبة لي في اليوم، وعادة ما أستمتع برطل من اللحم النيء مع بعض الزبدة النيئة غير المملحة، مع ثلاث أو أربع بيضات نيئة وقطعة فاكهة مرة أخرى».

وأضاف الرجل: «بالنسبة للعشاء، عادة ما أتناول الشيء نفسه ولكن أحياناً مع البطاطس المطبوخة، التي ربما تكون الطعام الحقيقي الوحيد الذي أتناوله هذه الأيام مطبوخاً».

وقال: «في بعض الأحيان أتناول وجبة رابعة في الليل التي تتكون عادة من بعض الآيس كريم منزلي الصنع الذي هو مجرد قشدة طازجة من المزرعة والحليب والبيض والعسل وهي صحية حقاً ولذيذة أيضاً».

غذائي اللحوم رجل الولايات المتحدة الوجبات

موضوعات متعلقة

الثاني عالميا..رفع مستوى الفروسية في السعودية بعد طفرة كبيرة

الكمامة الذكية.. ابتكار جديد ينقي الهواء من الملوثات الضارة

السبب شمعة.. حريق يلتهم عشرات المنازل بإحدى جزر هندوراس

مهمة فضائية إماراتية لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات

بعد شلل الكتروني شبه تام وخسائر عالمية ضخمة.. عودة فيسبوك وواتساب للحياة من جديد

عمره 250 مليون سنة.. العثور على حيوان منقرض يمتلك 400 عين

قيمتها 15 ألف دولار.. امرأة تعثر على ماسة نادرة بالصدفة

طلاب يطورون سيارة نقل كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية

ترشيحاتنا

السودان.. تفاصيل اجتماع حمدوك وقوى الحرية والتغيير

دعاء يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك كلها

شوطة جامدة .. شوبير يكشف كواليس إصابة محمد الشناوي ومشادته مع الحضري.. فيديو

رضا عبد العال : كيروش دبح القطة بدري للاعبي المنتخب.. وخط الدفاع الأضعف

"قالي سيبهم ينفسوا غيظهم فيا بدل ما ينفسوه في البلد".. مصطفى بكري يحكى موقف يربطه بـ الراحل المشير طنطاوي

قبل ساعات من انطلاق مستر أولمبيا.. وفاة جورج بيترسون لاعب كمال الأجسام الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"جالاتا سراي" يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصطفى محمد

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

مصدر أمنى يكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة وجوازات السفر

حفل عشاء على شرف الخطيب بدعوة من تركي بن عبد الله الفيصل

أحمد مرتضى منصور يعلق على خسارة الزمالك من برشلونة في مونديال اليد

الذهب يواصل الهبوط مع صعود الدولار وعوائد السندات

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

اعترافات صادمة ..ماذا قالت جولدا مائير عن خيبة إسرائيل في حرب أكتوبر؟

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

فيديو

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ