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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق فى تصادم سيارتى نقل ثقيل بطريق قفط /القصير

صدى البلد

لقى سائق مصرعه فى حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل واندلاع النيران بكابينة إحدى السيارات ، بطريق قفط القصير جنوب قنا .

 

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط ، يفيد باندلاع حريق فى كابينة سيارة نقل ثقيل، عقب تصادم بين سيارتي نقل ثقيل بطريق قفط القصير .

 

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نتج عن الحادث وفاة سائق السيارة عقب اندلاع النيران في كابينة السيارة الخلفية بعد اصطدامها بالسيارة الأولى.


دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بسيارات إطفاء بقيادة النقيب أسامة حمدي، للسيطرة على الحريق و استخراج جثة السائق.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

قنا سائق السيارات نقل ثقيل حادث تصادم قفط القصير

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