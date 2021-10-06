مصرع سائق فى تصادم سيارتى نقل ثقيل بطريق قفط /القصير

لقى سائق مصرعه فى حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل واندلاع النيران بكابينة إحدى السيارات ، بطريق قفط القصير جنوب قنا .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط ، يفيد باندلاع حريق فى كابينة سيارة نقل ثقيل، عقب تصادم بين سيارتي نقل ثقيل بطريق قفط القصير .

نتج عن الحادث وفاة سائق السيارة عقب اندلاع النيران في كابينة السيارة الخلفية بعد اصطدامها بالسيارة الأولى.



دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بسيارات إطفاء بقيادة النقيب أسامة حمدي، للسيطرة على الحريق و استخراج جثة السائق.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.