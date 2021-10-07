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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة من العيار الثقيل .. الشناوي ليس مصابا.. حدثت أزمة وتم احتواؤها .. تفاصيل

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم والنادي الأهلي ليس مصابا ،مشيرا إلى حدوث أزمة وتم احتوائها .

وقال علاء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك موقف شخصي حدث مع محمد الشناوي والأجواء توترت".

وأكمل: "تم احتواء الموقف بعد عقد جلسة وكيروش فرض شخصيته على اللاعبين".

وأشار علاء نبيل إلى  أنه غير مقتنع بأحمد حسن كوكا، كما أن عمر مرموش لا يمكنه قيادة هجوم منتخب مصر.

وأردف علاء "لا أفهم سبب استدعاء كيروش بعض المحترفين رغم أنه لا ينوي ضمهم".

وأكمل: "عمر مرموش لا يمكنه أن يقود هجوم منتخب مصر ونملك عدة لاعبين في هذا المركز".

وتابع: "أنا غير مقتنع بأحمد حسن كوكا مع احترامي له".

علاء نبيل منتخب مصر محمد الشناوي النادي الأهلي كيروش احمد حسن كوكا عمر مرموش

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