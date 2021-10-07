رونالدو يخسر أمام حبيب في تحد من نوع خاص .. فيديو

نشر الروسي حبيب نور محمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA عبر حسابه في "إنستجرام" فيديو طريفا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويظهر في الفيديو نور محمدوف وصديقه رونالدو يقفان وجها لوجه، في تحد من سيحبس ضحكته لفترة أطول، وخسر النجم البرتغالي سريعا حيث كان البادئ بالضحك.

كما نشر حبيب العديد من الصور رفقة رونالدو، وأرفقها بالقول: "هو الأفضل على الإطلاق، استمر في فعل الأشياء الخاصة بك يا بطل، فأنت تلهم ملايين الأشخاص حول العالم".

وحاز منشور حبيب على أكثر من مليوني إعجاب بعد ساعات قليلة على نشره يوم الثلاثاء الماضي.