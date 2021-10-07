عبد الله حسن: إنجازات مصر أسرع من قلمي.. وذوق المصريين الفني لم ينحدر.. فيديو

قال الشاعر عبد الله حسن، إن مهمة الفن تتلخص في توثيق الأحداث التي تمر بها المجتمعات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى «لم أعش حرب أكتوبر، لكنها خالدة في وجداني بفضل الأعمال الفنية التي روت لحظات النصر وآخرها فيلم الممر، لذلك استدعيت اللحظة وأنا أكتب قصيدة حكايتك يا مصر».



وأعرب عن فخره بحضور الندوة التثقيفية أمام الرئيس السيسي وإلقائه قصيدة «حكايتك يا مصر» قائلا «أتمنى من ربنا تظل أعمالي حاضرة خلال السنوات المقبلة».



وأبدى اعتراضه على مقولة تغير الذوق المصري في ظل سيطرة أغاني المهرجانات قائلا «جميع حفلات عمر خيرت كاملة، ومهرجان القلعة، ذوق المصريين لم يتغير».



وأضاف «قلمي لم يخونني أبدا، حينما أوجهه للكتابة عن مصر أو الأم»، معلقا «ليس نفاقا الإنجازات التي تحدث أسرع من قلمي، من 7 سنوات لم نكن نتخيل تحقيق نصف هذه الإنجازات».



وأشار إلى أن معركة الوعي ليست مقتصرة على الدولة وأجهزتها فقط، بل يجب أن يلعب المثقفون دورا في هذه المهمة، معربا عن أمنيته بالمشاركة في فعاليات لزيادة الوعي لدى الطلاب.



وناشد وزارتي التعليم والتعليم العالي بتنظيم فعاليات لزيادة وعي الطلاب قائلا «مستعدين نشارك بدون مقابل».

