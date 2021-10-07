تصفيات كأس العالم 2022.. الأرجنتين في مهمة تأمين الوصافة أمام باراجواي

يحل منتخب الأرجنتين ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب باراجواي، في تمام الواحدة من صباح غد، الجمعة، على ملعب ديفينسوريس ديل الشاكو، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب الأرجنتيين بقيادة قائده ليونيل ميسي للفوز على باراجواي، لتأمين مركز الوصافة، وقطع خطوة جديدة نحو التي إلى بطولة كأس العالم 2022، التي ستحتضنها قطر.

وخاض منتخب الأرجنتين 8 مواجهات في تصفيات كأس العالم 2022 “حتى الآن”، فاز في 5 مواجهات وتعادل في 3 أخرى.

يذكر أن مباراة البرازيل والأرجنتين، التي أقيمت في شهر سبتمبر الماضي، ضمن تصفيات كأس العالم 2022، تأجلت لأجل غير مسمى، بعدما توقفت المباراة عقب بدايتها بنحو 7 دقائق، بعد اقتحام مسئولين من وزارة الصحة البرازيلية، مطالبين بخروج 4 لاعبين من منتخب الأرجنتين لضرورة تواجدهم في الحجر الصحي.

ولم يعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) قراره حتى الآن، بشأن مصير مباراة البرازيل والأرجنتين.

على الجانب الآخر، يتسلح منتخب باراجواي بعامل الأرض، لخطف الثلاث نقاط من منتخب الأرجنتين، وإنعاش آماله في التأهل إلى كأس العالم 2022.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 مباشرة، بينما يلعب صاحب المركز الخامس المحلق العالمي.

ترتيب الأرجنتين وباراجواي:

يحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 18 نقطة، خلف منتخب البرازيل متصدر الترتيب بـ 24 نقطة، بينما يتواجد باراجواي في المركز السادس بـ 11 نقطة.