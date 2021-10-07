الشاعرة الفلسطينية تكشف سبب وجودها فى احتفالات نصر أكتوبر| فيديو

قالت الشاعرة الفلسطينية ميس عبدالهادي إنها قامت بعمل قصيدة تسمى "خير أجناد الأرض"، بعد شهر واحد من شهر رمضان وانتهاء مسلسل الاختيار للبطل المنسى، وكانت لم تتوقع أن تنتشر تلك القصيدة خارج نطاق صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى، ولكنها انتشرت بشكل كبير على جميع مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت الشاعرة الفلسطينية، خلال استضافتها فى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، أنها مهما قالت في حق مصر، فإنه سيكون قليل عليها، وأن شعورها تجاه مصر لا يصفه كلمات، لافتة إلى أن "حب مصر يجري في دمائي ودماء عائلتي، منذ أن ولدنا وجدنا حالنا بالفطرة نحب مصر وشعبها العظيم، ونحن أخوة تربطنا علاقات قوية منذ زمن طويل بمصر والمصريين".

وأشارت الشاعرة الفلسطينية، "آخر دعم قدمته مصر لغزة بعد الحرب الأخيرة لا يمكن نسيانه، وما قلته في القصيدة ليس مجرد كلاما، هي مشاعر كنت أتمنى أن يراها ويشعر بها الجميع، وعندما أرى الأفرول الخاص بالجيش المصري أشعر بالأمان والسعادة، وكل عربي حر يفخر بالجيش المصرى خير جند الأرض".

وأكدت الشاعرة الفلسطينية أن قصيدة خير اجناد الأرض كانت سبب معرفتى بضباط فى ادارة الشئون المعنوية، وهم من رشحوا اسمى لوجودى فى احتفالات نصر أكتوبر العظيم، مكملة أنها تقوم بكل قصائدها عن الشهداء وعن الدولة المصرية وجيشها العظيم.