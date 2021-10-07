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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعفان: تعيين 740 شابا بينهم 5 من ذوي الهمم ببني سويف

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 740 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 4019 شاباً، فضلاً عن استخراج 908 ترخيص مزاولة مزاولة الحرفة ، و952 شهادة قياس مستوى المهارة.

تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال  أغسطس  الماضي  قامت المديرية بالتفتيش على 494 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم التفتيش على 209 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 40 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية  والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 45 ألف جنيه ، بواقع 9 منحة مولود جديد بمبلغ 18 ألف جنيه ، ومنحتين وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4000 جنيه ، وصرف 10 منح لإجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى  بمبلغ 23 ألف جنيه .

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة بني سويف تعيين 740 شابا كعب العمل شهادة قياس مستوى المهارة مزاولة مزاولة الحرفة

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