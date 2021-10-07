"الشكاوى الحكومية": 9 آلاف شكوى تموينية.. و31 ألف رسالة عن تراكم القمامة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة"، تضمن موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأثنى “مدبولي”، على الجهود المبذولة من الجهات الحكومية المختلفة، للتعاون مع فريق عمل "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة" التابعة لمجلس الوزراء، بشكل يومي بهدف حل المشكلات، وتذليل العقبات التي تواجه أهالينا على مستوى الجمهورية في مختلف المجالات

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر سبتمبر الماضي 8912 شكوى وطلبا وبلاغا خاصا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، تمثلت في 8344 شكوى وطلبا لاستخراج البطاقات التموينية أو تجديدها أو استلامها وتفعليها أو إضافة أفراد بعد حذفهم، أو إضافة مواليد جدد، أو نقل بطاقة التموين، وقد تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لسرعة التعامل مع تلك الشكاوى، ومتابعة موقف طباعة أو تسليم تلك البطاقات لمن تثبت أحقيته بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي.

كما استقبلت المنظومة 165 شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز والتلاعب في وزن الخبز المدعم أو جودته، و144 شكوى بشأن التضرر من قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها. وأشار التقرير إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراجها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى، وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى.

وبالنسبة لقطاع التعليم، تلقت المنظومة خلال الشهر الماضي 8360 شكوى وطلبا، ضمت 3011 شكوى واستغاثة بشأن التظلم من نتائج امتحانات الثانوية العامة، أو إعادة تصحيح بعض المواد الدراسية لبعض الطلبة بالدور الثاني، بالإضافة إلى شكاوى بعض المواطنين من تضررهم لحجب نتيجة ذويهم دون سبب معلوم، و1709 شكاوى وطلبات لبعض المواطنين لالتحاق ذويهم بالمدارس، أو المساعدة في نقل الطلاب بين المدارس المختلفة، وذلك نظراً لاقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

كما استقبلت المنظومة 1278 شكوى وطلبا من بعض المواطنين للمساعدة في التحاق ذويهم ببعض الكليات والمعاهد سواء الحكومية أو الخاصة، أو النقل من جامعة إلى أخرى أو من كلية إلى أخرى، بالإضافة إلى عدد من شكاوى بعض المواطنين الخاصة بعدم ظهور نتائج ذويهم على المواقع الرسمية.

وأشار التقرير إلى أن المنظومة استقبلت 425 شكوى وطلبا لبعض المواطنين المتضررين من زيادة المصروفات الدراسية ببعض المدارس أو الكليات، أو طلبات إعفاء ذويهم من المصروفات الدراسية ببعض المدارس، و84 شكوى ضد حالة بعض المدارس وعدم جاهزيتها لاستقبال الطلاب، أو نقص بعدد المدرسين الملحقين ببعض المدارس، لتحقيق الاستفادة من العملية التعليمية.

وقد تم توجيه الشكاوى لوزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المرتبطة على المنظومة، كل في مجال اختصاصه لدراسة الشكاوى والتعامل معها تمهيدا لإزالة أسبابها.

وقال الدكتور طارق الرفاعي إن المنظومة تلقت خلال شهر سبتمبر الماضي 6410 شكاوى وطلبات خاصة بقطاع القوى العاملة والتشغيل، وشمل ذلك 1367 شكوى وطلبا لبعض العاملين بمختلف القطاعات؛ بشأن طلبات زيادة الأجور، أو الحوافز، أو شكاوى وطلبات خاصة بالتدرج والكادر الوظيفي والترقيات، و 1100 شكوى وطلب بشأن الحصول على وظيفة، أو تجديد عقد العمل، أو التثبيت في الجهة التي يعمل بها، و784 شكوى وطلبا للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة والمتضررة من جائحة كورونا، و665 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من سوء الأداء الوظيفي لبعض مقدمي الخدمات بالجهات الحكومية.

واستمرت المنظومة في تنفيذ تكليف رئيس مجلس الوزراء في استقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق الواتس آب (WhatsApp) لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة والمخلفات البيئية ومخلفات الهدم والبناء، حيث تعاملت المنظومة مع حوالي 31 ألف رسالة وصورة، خلال شهر سبتمبر، لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، تم ترجمتها إلى 3467 شكوى، تم توجيهها للجهات المختصة، والاستجابة لـ 80% منها، وجار الانتهاء من متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، وقد اختصت محافظات: القليوبية، الشرقية، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، المنيا، والمنوفية؛ بنسب إنجاز متميزة في إزالة أسباب تلك الشكاوى.

كما ورد للمنظومة 1107 شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من انتشار الروائح الكريهة ومخالفات وروث الحيوانات، وقيام بعض المواطنين بتربية الحيوانات بالمناطق السكنية، أو إستغاثات من أنشطة ضارة بصحة المواطنين.

أما فيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فتلقت المنظومة3580 شكوى واستغاثة، جاء أبرزها كالتالي: 1256 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو تكرار انقطاع مياه الشرب، أو ضعف التغذية لمياه الشرب عن بعض المناطق والمدن الرئيسية بالمحافظات، و801 شكوى واستغاثة حول تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، أو انسداد بعض مواسير الصرف الصحي بمناطق أخرى.

وفي هذا الصدد أيضا، استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 386 شكوى وطلبا من بعض مواطني المحافظات المختلفة، مطالبين بضرورة إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها، و362 شكوى من مواطنين متضررين من ارتفاع قيمة فاتورة المياه، نتيجة عدم حضور مندوبي شركات المياه لقراءة العدادات، أو نتيجة قراءة خاطئة للعداد، أو تلف لعداد المياه المملوك لبعض المواطنين.

وقد تم إحالة هذه الشكاوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من أسبابها.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الموارد المائية والري انتهت من بحث ودراسة عدد 541 شكوى وطلباً واستغاثة، تمثلت في حسم وإزالة أسباب 150 شكوى واستغاثة بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وبحث مشكلات صيانة بعض الجسور والكباري بتلك المجاري، وحسم وإزالة أسباب 126 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ٦٣ مواطنا بشأن التعديات والمخالفات، حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة تلك المخالفات والتعديات.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إنه فى إطار جهود المنظومة لتحقيق نسب استجابات مميزة وحسم الشكاوى وإزالة أسبابها، وزيادة معدلات الأداء، فقد عقد 3 ورش عمل بالتنسيق مع محافظة القاهرة شارك فيها 120 فردا من مديرى خدمة المواطنين بالمحافظة والمناطق والأحياء إلى جانب بعض العاملين المختصين بالتعامل مع الشكاوى بالمحافظة، كما تم عقد ورشة عمل موسعة لعدد 60 فردا من مديرى ومسئولى خدمة المواطنين بوزارة النقل والهيئات التابعة لها فى ذات الإطار.

وتضمنت الورش التعريف بمهام واختصاصات إدارات ومكاتب خدمة المواطنين ودورة عمل تلقى ورصد الشكاوى، وكذا أهم جهود الدولة للارتقاء بخدمة المواطنين والتعامل مع شكاواهم، وكيفية التعامل مع شكاوى المواطنين بكفاءة وفاعلية وتوثيق جهود الجهات المختصة في التعامل مع الشكاوى، وتحقيق الاستجابات المناسبة وفقاً لطبيعة الشكاوى سعياً لتعزيز مستوى رضا المواطن.