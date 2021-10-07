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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لوجه الله وبدون مقابل.. محلل شرعي تزوج 33 مرة والأزهر يرد

محلل شرعي تزوج 33
محلل شرعي تزوج 33 مرة

آثار شخص يدعي محمد الملاح موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشف عن عمله كـ محلل شرعي يعمل لوجه الله ودون مقابل مادي لانه يريد تعمير البيوت ورد الأسر لبعضهم بدل من خرابها حيث تزوج خلال سنتين 33 مرة .

محلل شرعي يتزوج 33 مرة 

حل محمد الملاح وهو محلل شرعي ضيفا في برنامج يحدث في  مصر على قناة mbc  مع الإعلامي شريف عامر والدكتور مبروك عطية أستاذ بجامعة الأزهر وكشف عن عمله كمحلل شرعي تزوج 33 مرة خلال سنتين .

رد دار الإفتاء على المحلل الشرعي

 

 أصدرت دار الإفتاء المصرية، أن زواج المحلل وهو المرأة المَبْتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بـ(الزواج بشَرْط التحليل)- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء؛ فقد روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له» (أخرجه الترمذي)، واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ.
 

واستشهدت دار الإفتاء في ردها على حكم زواج المحلل ، بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: «ذاك السِّفَاح» (رواه البيهقي). والسِّفَاح؛ أي: الزنا.

قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «زواج التحليل» حرام شرعًا، كأن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة ثم تتزوج بآخر «ويطلقها رغمًا عنه وليس بإرادته» من أجل أن يحلها لزوجها الأول، فهذا الزواج محرم وباطل شرعًا.

 

وأضاف «وسام» خلال منصة الفيديوهات “يوتيوب”، أنه من المقرر شرعًا أن البائنة بينونة كبرى، وهي التي طلقها زوجها ثلاث طلقات، لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا شرعًا قصد به الدوام، والإشهاد، ويدخل بها هذا الزوج الثاني دخولًا حقيقيًا، ثم يطلقها بإرادته أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعًا، وحينئذ يحل لمطلقها الأول أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، هذا هو ما يتفق مع روح الشريعة ومع ما قصد إليه الشارع الحكيم من عدم حل مراجعة الزوج لزوجته بعد أن استنفد الطلقات الثلاث.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تصريحات رجل تزوج 33 مرة ويعمل كمحلل شرعي ورد الدكتور مبروك عطية عليه من خلال الفيديوجراف التالي:

محلل شرعي 33 مرة تزوج لوجه الله محلل

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