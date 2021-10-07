محمد هنيدى : كنت أتمنى أكون صاحب محل كنافة فى الطفولة

كشف الفنان محمد هنيدى عن أمنيته عن المهنة التى كان يرغب فى مهنتها وهو فى مرحلة الطفولة.

وقال محمد هنيدى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : “كان نفسى أبقى صاحب محل كنافة.. أشتغل فى رمضان واريح الـ 11 شهر الباقيين”.

برنامج هنيدى شو

انتهى النجم محمد هنيدي، من تصوير حلقات برنامجه الجديد “هنيدى شو” والمقرر عرضه على قناة “المحور” فى شهر نوفمبر المقبل، البرنامج يحكي من خلاله “هنيدي” ذكريات من كل أعماله الفنية التي قدمها للجمهور.

برنامج هنيدي شو، أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحًا كبيرًا ويقوم محمد هنيدى حاليًا بتصوير البرومو الدعائي للبرنامج استعدادًا لعرضه على الشاشة ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت فى تمام الساعة العاشرة.

الانس والنمس

يذكر أنه في لقاء خاص عقب نجاح فيلمه الأخير "الإنس والنمس"، يحل النجم محمد هنيدي ضيفا على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يوضح هنيدي خلال اللقاء مدى سعادته بفيلمه الأخير الذي حقق إيرادات بنحو 50 مليون جنيه، وكواليس التعامل من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد فيلمهما "فول الصين العظيم" في عام 2004.

ويكشف نجم الكوميديا عن مغامراته في دنيا الفن، بداية من المشاهد الصامتة وصولا للنجومية المستمرة بأفلام عاشت في وجدان الجمهور، موضحا مشاريعه المستقبلية في السينما والتليفزيون، ورحلاته في الدول العربية بعدد من العروض المسرحية.