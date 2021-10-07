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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صقر 87 .. نائب محافظ قنا يتابع أعمال تجهيز اصطفاف المعدات |صور

نائب محافظ قنا يتابع
نائب محافظ قنا يتابع أعمال تجهيز اصطفاف معدات"صقر"

تابع حازم عمر، نائب محافظ قنا ، أعمال تجهيز اصطفاف المعدات ضمن خطة التدريب العملى المشترك " صقر 87 " لمجابهة الأزمات والكوارث المقام بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

 

رافقه خلال الجولة المهندس تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد احمد عوض، المستشار العسكرى للمحافظة، و رؤساء الوحدات المحلية لمراكز و مدن المحافظة و عدد من ضباط القوات المسلحة . 

 

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وجه نائب محافظ قنا ، بمراجعة جاهزية كافة المعدات المشاركة فى الإصطفاف والتى بلغ عددها 197 معدة متنوعة، مشيدا بالتدريب العملى المشترك على خطط التعامل مع الأزمات والكوارث الطارئة والإطمئنان على مدى كفاءة العنصر البشرى ومدى كفاية المعدات وقدرتها على التعامل فى مثل هذه الأزمات .

 

و قدم نائب محافظ قنا ، الشكر لجميع القائمين على تنظيم الاصطفاف، مطالباً إياهم بإستمرار العمل للحفاظ على الجهد المبذول خلال الأيام الماضية .


كما وجه عمر ، بضرورة الإلتزام بكافة التعليمات لضمان نجاح التدريب العملى المشترك المزمع تنظيمه خلال الفترة من 9  إلي 12 أكتوبر الجارى.

نائب محافظ قنا يتابع أعمال تجهيز اصطفاف معدات"صقر"

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قنا الازمات المراشدة اصطفاف المعدات خطة التدريب العملى تجهيز اصطفاف المعدات صقر 87 قرية المراشدة مركز الوقف

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